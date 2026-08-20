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Juventus

Yildiz lascia la Juventus? Dall’Inghilterra pronti 100 milioni

I Gunners puntano sul talento turco dopo il mancato affondo per Julian Alvarez. Sul tavolo potrebbe arrivare una proposta da 100 milioni di euro: la Juventus riflette, mentre la volontà del giocatore può diventare decisiva.

Ago 20, 20261 Lettura
Kenan Yildiz (Juventus FC) celebrates the goal of 2-1 during Juventus FC vs Cagliari Calcio, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, November 29 2025

L’Arsenal mette Kenan Yildiz nel mirino e prepara un possibile assalto destinato ad accendere il calciomercato della Juventus. Dopo aver rinunciato alla pista Julian Alvarez, destinato a restare all’Atletico Madrid, i campioni d’Inghilterra vogliono aggiungere un altro grande talento al reparto offensivo. Secondo quanto riportato da The Athletic, i Gunners sarebbero pronti a investire 100 milioni di euro per il numero 10 bianconero.

L’Arsenal punta tutto su Yildiz

Il nome di Kenan Yildiz non rappresenta una novità per il mercato dell’Arsenal. Il club londinese segue da tempo il talento turco, ma finora non aveva trasformato il proprio interesse in un vero assalto. Lo scenario potrebbe cambiare nelle prossime settimane, con una proposta da 100 milioni capace inevitabilmente di aprire una riflessione alla Continassa.

La Juventus considera Yildiz uno dei pilastri del proprio progetto, ma una cifra di questa portata avrebbe un peso importante anche sul piano economico. I bianconeri stanno infatti cercando di alleggerire la rosa attraverso alcune cessioni e, allo stesso tempo, di migliorare la situazione di bilancio.

Un ruolo fondamentale sarà giocato dalla volontà del classe 2005. Yildiz non ha manifestato l’intenzione di lasciare Torino e continua a essere centrale nel progetto juventino. L’Arsenal, forte della vittoria in Premier League e del Community Shield e reduce dal secondo posto in Champions League, potrebbe però tentare il grande colpo.

La possibile offerta dei Gunners mette quindi la Juventus davanti a un bivio: resistere e blindare il proprio numero 10 oppure valutare una cessione da 100 milioni. Il futuro di Yildiz può diventare uno dei temi più caldi del mercato.

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