Galatasaray fuori, Young Boys, Salisburgo e Sparta volano ai gironi

Niente da fare per il Galatasaray di Icardi che saluta la Champions League. I turchi non approfittano del “vantaggio” di giocare la sfida di ritorno in casa e dopo aver deluso le aspettative steccando completamente il primo tempo con le occasioni più importanti avuti dagli ospiti, la situazione non si sblocca neanche nel secondo. Troppo poco infatti per la squadra di I. Saraloglu un’occasione per parte avuta da M. Batshuayi e K. Akturkoglu e un gol annullato per fuorigioco. A qualificarsi è lo Young Boys che in seguito al trionfo dell’andata per 3-2 ha messo il sigillo anche in questa sfida firmando l’1-0 con A. Virginius al 87′ dopo la rete non convalidata per offside di E. Colley al 32′.

All’epet ARENA invece lo Sparta Praga ottiene lo stesso risultato dell’andata e con un complessivo 4-0 elimina il Malmö. Dopo essersi dimenticato per un attimo come fosse fatta la porta con ben 8 tiri su 10 completamente fuori misura e un rigore per parte sbagliato con i cechi che hanno mandato il pallone alto sopra la traversa al 19′ e gli svedesi che si erano visti respingere il tiro dall’estremo difensore, lo Sparta si è ripreso nella seconda frazione segnando il 2-0 nel giro di tre minuti. L’ex Sassuolo L. Haraslin dal dischetto (dopo l’errore di V. Birmancevic) e A. Rrahmani sono i marcatori della serata. Gli uomini del danese L. Friis possono così finalmente festeggiare un traguardo che mancava da ben 19 anni.

Passeggia il Salisburgo che dopo il 2-0 all’Arena Lublin di Polonia pareggia 1-1 in casa una gara più o meno equilibrata contro un’inferiore Dynamo Kiev. Solo un’illusione l’1-1 agguantato in un primo momento da V. Vanat al 29′ dopo l’1-0 di A. Daghim al 12′. Gli austriaci riescono dunque a qualificarsi per la sesta stagione di fila.

Risultati ritorno play off

Galatasaray – Young Boys 0-1

Salisburgo – Dinamo Kiev 1-1

Sparta Praga – Malmö 2-0