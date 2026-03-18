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Lazio

Zaccagni ko, la Lazio trema: l’infortunio cambia la stagione

Mattia Zaccagni si ferma per infortunio e salta i playoff Mondiali.

Mar 18, 20261 Lettura
LEIPZIG, GERMANY - JUNE 24: Mattia Zaccagni of Italy celebrates scoring his team's first goal to equalise during the UEFA EURO 2024 group stage match between Croatia and Italy at Football Stadium Leipzig on June 24, 2024 in Leipzig, Germany. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

Brutte notizie per la Lazio e per la Nazionale italiana: Mattia Zaccagni dovrà fermarsi per 30-40 giorni a causa di una lesione muscolare rimediata nell’ultima gara di campionato contro il Milan. Il capitano biancoceleste salterà così anche i playoff decisivi per l’accesso al Mondiale 2026.

Gli accertamenti clinici hanno evidenziato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e del vasto intermedio della coscia destra. Lo ha comunicato ufficialmente la Lazio dopo il consulto tra lo staff medico guidato dal professor Ivo Pulcini.

Il giocatore ha già avviato il protocollo riabilitativo, ma i tempi di recupero stimati lo terranno lontano dal campo per oltre un mese.

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