Serie A

Zaniolo rilancia l’Udinese, Dea ko! Runjaic inguaia Juric

Dopo la rete contro la Juventus allo ‘Stadium’, Nicolò Zaniolo mette a segno il gol decisivo che porta l’Udinese momentaneamente all’ottavo posto in classifica

Nov 1, 20251 Lettura
Udinese's NICOLO ZANIOLO celebrates after scoring a goal during the 2026 Italian Serie A ENILIVE 2025/26 football match between Udinese and Atalanta at Bluenergy Stadium on November 1st, 2025, Udine, Italy

Nicolò Zaniolo continua il suo momento magico all’Udinese e firma anche oggi il gol che vale 3 punti per la squadra bianconera, siglando il classico ‘gol dell’ex’. Sempre sul finale di primo tempo e sempre nella stessa porta in cui solo 3 giorni fa aveva messo il timbro per il momentaneo pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus. Preso in prestito dal Galatasaray, sta conquistando pian piano il suo allenatore Kosta Runjaić che ha trovato la posizione ideale per il nuovo numero 10.

DALLE GIOVANILI ALL’EXPLOIT ROMA, FINO AL DECLINO SENZA NAZIONALE

Cresciuto nel settore giovanile di Genoa, Fiorentina, Virtus Entella e Inter tra le tante, si è trasferito alla Roma nello scambio che ha portato Radja Nainggolan ai nerazzurri. Da lì è iniziato il suo percorso tra i grandi, ma dopo alcune delusioni è stato ceduto in Turchia al Galatasaray nonostante il forte interesse della Juventus. Il poco spazio, però, non gli ha consentito l’opportunità di esprimersi al meglio e così è iniziato un valzer di prestiti (Aston Villa, poi il ritorno in Italia con le maglie di Atalanta e Fiorentina), per poi tornare sempre dai ‘Leoni’ sempre con poco minutaggio. A causa di alcuni comportamenti fuori luogo e una serie di infortuni con i rispettivi club e in nazionale, non è mai riuscito a conquistare il Ct Roberto Mancini in occasione dell’Europeo 2021 vinto proprio dall’Italia. Anche nel 2024 Luciano Spalletti (attuale tecnico della Juventus) lo ha lasciato fuori dai convocati in occasione dell’Europeo perso agli ottavi contro la Svizzera. Il prossimo appuntamento per Zaniolo è quello di ritrovare sé stesso, tornare nel suo periodo di forma migliore e aspettare la chiamata da parte di Gennaro Gattuso in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

ZANIOLO DETERMINANTE, MA SENZA PRESSIONI

Per il momento il classe ‘99 cercherà di portare in zone tranquille l’Udinese, che in questa prima parte di campionato è partita molto bene nonostante alcuni passi falsi. L’allenatore continua a dargli fiducia e questo non fa altro che incrementare le sue chance in azzurro. Dopo il gol all’Atalanta contro la Roma, ora un altro gol contro la sua ex, che in questi tipi di appuntamenti non manca mai…

