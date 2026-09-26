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KOCAELI, TURKEY - SEPTEMBER 25: Desire Doue of France runs with the ball under pressure from Abdülkerim Bardakc? of Turkey during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Türkiye and France at Kocaeli Stadium on September 25, 2026 in Kocaeli, Turkey. (Photo by Ahmad Mora - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Zidane debutta con una vittoria in Turchia: decide Mbappé, poi l’infortunio

Set 26, 20261 Lettura

Parte con una vittoria l’avventura di Zinedine Zidane sulla panchina della Francia. I Bleus superano la Turchia per 1-0 grazie alla rete di Kylian Mbappé, servito da Michael Olise al 54’. Una serata positiva per il risultato, ma accompagnata dalla preoccupazione per le condizioni dell’attaccante del Real Madrid, costretto a uscire pochi minuti dopo il gol per un problema al ginocchio.

Turchia-Francia, equilibrio nel primo tempo

La Francia di Zidane incontra diverse difficoltà nella prima parte della gara e non riesce a creare occasioni con continuità. Adrien Rabiot prova a sbloccare il risultato in due circostanze, prima di testa e successivamente con il mancino, senza però trovare lo specchio della porta.

La risposta della Turchia arriva al 28’, quando Ferdi Kadioglu va vicino al vantaggio con un colpo di testa. Mike Maignan interviene e impedisce ai padroni di casa di portarsi sull’1-0.

Mbappé sblocca la partita su assist di Olise

L’equilibrio si rompe al 54’. Michael Olise trova lo spazio per un filtrante mancino che libera Kylian Mbappé davanti alla porta. Il capitano francese conclude con il destro e firma il gol dell’1-0 della Francia.

La partita di Mbappé, però, termina poco dopo. A cinque minuti dalla rete, il numero 10 è costretto a chiedere la sostituzione a causa di un infortunio al ginocchio, problema accusato proprio nell’azione del gol. Le sue condizioni dovranno essere valutate nelle ore successive.

Nel finale la Francia gestisce il vantaggio senza concedere alla Turchia la possibilità di riequilibrare l’incontro. I padroni di casa chiudono inoltre la gara in dieci uomini per l’espulsione di Cakir.

Nations League, i risultati delle altre partite

Nelle altre gare del Gruppo 2 della League B, successi esterni per Irlanda del Nord e Ucraina, entrambe vittoriose per 1-0. L’Irlanda del Nord supera la Georgia grazie alla rete di Charles, mentre l’Ucraina batte l’Ungheria con il gol decisivo di Sikan.

Nel Gruppo 4 della League B, la Svezia batte la Romania 2-1: a decidere l’incontro sono le reti di Alexander Isak e Viktor Gyokeres, mentre Dennis Man firma il gol della formazione rumena. Finisce invece 0-0 tra Polonia e Bosnia.

Nel Gruppo 2 della League C, l’Armenia supera la Lettonia con le reti di Harutyunyan e Gharibyan. Vittoria per 2-1 anche del Montenegro, trascinato dai gol di Nikola Krstovic e Milutin Osmajic. Per Cipro va a segno Edwards.

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