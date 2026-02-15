Zielinski al 90’ incendia San Siro: l’Inter vince 3-2 il Derby d’Italia

INTER-JUVENTUS 3-2

17′ aut. Cambiaso (I), 26′ Cambiaso (J), 31′ st Esposito (I), 38′ st Locatelli (J), 45′ st Zielinski (I)

Un Derby d’Italia destinato a restare nella memoria collettiva, tra gol, ribaltamenti emotivi e un episodio arbitrale che farà discutere a lungo. L’Inter batte la Juventus 3-2 a San Siro nella 25ª giornata di Serie A grazie al sinistro al 90’ di Piotr Zielinski, che regala ai nerazzurri tre punti pesantissimi nella corsa Scudetto e riporta la squadra a +8 sul Milan.

L’atmosfera è incandescente sin dal calcio d’inizio e l’Inter parte forte, spingendo sugli esterni.VIl vantaggio arriva al 17’: cross teso di Luis Henrique, deviazione sfortunata di Cambiaso e pallone che beffa Di Gregorio per l’1-0 nerazzurro. La Juventus però reagisce con carattere. Al 26’ lo stesso Cambiaso si riscatta: inserimento perfetto su cross di McKennie, anticipo su Luis Henrique e pareggio bianconero che rimette tutto in equilibrio.

I nerazzurri alzano i giri e sfiorano il nuovo vantaggio con un clamoroso doppio palo che fa tremare la difesa juventina. Poi, al 42’, l’episodio destinato a segnare la partita: Kalulu, già ammonito, interviene su Bastoni. L’arbitro estrae il secondo giallo e lo espelle, ma dalle immagini il contatto appare inesistente. Il VAR non può intervenire su un secondo giallo: Juventus in dieci uomini per tutta la ripresa tra proteste e polemiche.

Con l’uomo in più, l’Inter prende campo e nella ripresa spinge con continuità. Il nuovo vantaggio arriva al 76’: ennesimo assist al bacio di Dimarco e colpo di testa vincente di Esposito che fa esplodere San Siro per il 2-1. Sembra il colpo decisivo, quello che indirizza definitivamente il Derby.

Nonostante l’inferiorità numerica, la Juventus non si arrende. All’83’ Locatelli trova il jolly: destro preciso all’angolino che sorprende Sommer e vale il clamoroso 2-2. Un gol di orgoglio, di carattere, che premia la resistenza bianconera e riapre tutto nel finale. Quando la gara sembra destinata al pareggio, arriva l’ultima svolta. Al 90’ Zielinski raccoglie palla al limite e lascia partire un sinistro potente e preciso che batte Di Gregorio. È il gol del 3-2, quello che fa esplodere lo stadio e consegna all’Inter una vittoria pesantissima.

Il successo consente ai nerazzurri di allungare nuovamente in vetta, riportandosi a +8 sul Milan e rafforzando la candidatura al titolo. Alla Juventus resta l’amarezza per una sconfitta arrivata nel finale dopo una ripresa eroica in inferiorità numerica — e soprattutto per quell’espulsione di Kalulu destinata ad alimentare dibattiti e moviole.