Il programma della 30° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Con la Pasqua ritorna il campionato dopo la sosta per la Nazionale (doppia vittoria in amichevole con Ecuador e Venezuela). Turno che si giocherà in due giorni, cinque partite il sabato e cinque il lunedì di pasquetta. Due i verdetti che sembrano quasi scritti: lo scudetto dell’nter e la retrocessione della Salernitana. La 30° giornata di campionato si apre sabato alle 12.30 con un’interessante Napoli-Atalanta. Negli azzurri dubbio Kvaratskhelia che, dopo la contrattura riportata martedi con la Nazionale georgiana, rischia il forfait. Pronto Raspadori per completare il tridente d’attacco con Osimhen e Politano. Anche Gasperini è alle prese con le noie muscolari di De Ketelaere e Koopmeiners. Nel caso non ce la facessero spazio a Scamacca con Lookman.

Alle 15 Genoa-Frosinone, gara molto importante soprattutto per i laziali, vista la delicata posizione di classifica (terz’ultimi). Nei rossoblù ballottaggio Malinovskyi-Strootman per un posto in mezzo al campo, mentre in avanti se Vitinha non dovesse farcela si partirà con Retegui unica punta con Gudmundsson a sostegno. Nei giallazzurri mister Di Francesco nel tridente d’attacco potrebbe affidarsi a Seck sulla sinistra, con Soulè schierato dal lato opposto e al centro Cheddira ancora preferito a Kaio Jorge. Sempre alle 15 sfida Torino-Monza, squadre tranquille con i brianzoli avanti di un punto in classifica. Nei granata Bellanova torna sulla corsia destra mentre a sinistra verrà riproposto Rodriguez. Sanabria favorito su Okereke per partire titolare al fianco di Zapata, con alle loro spalle Vlasic. Nei brianzoli Djuric in unica punta, con a sostegno Colpani nelle vesti di trequartista e esterni offensivi Mota e Maldini con conseguente panchina per Valentin Carboni.

Alle 18 all’Olimpico big match Lazio-Juventus con l’esordio di mister Tudor sulla panchina biancoceleste proprio contro la sua ex squadra. Cambio di modulo nei biancoazzurri con l’avvento della difesa a tre composta da Gila e Casale ai lati di Romagnoli. In porta sempre Mandas al posto dell’infortunato Provedel. In avanti Immobile sostenuto da Zaccagni e Luis Alberto. Nella Juve emergenza in attacco a causa della squalifica di Vlahovic e dell’infortunio occorso a Milik; la coppia Chiesa-Kean alla ricerca dei gol che valgono tre punti d’oro.Chiude il sabato alle 20.45 la sfida del Franchi Fiorentina-Milan. Sono in palio punti pesanti per Champions e Europa League. Nella Viola out per squalifica Bonaventura, spazio dal 1′ per Beltran alle spalle della punta Belotti. In mezzo al campo dovrebbe rientrare Arthur. Nei Rossoneri non ci sarà Theo Hernandez (anche lui causa squalifica). In avanti solita linea a tre Pulisic, Leao e Loftus-Cheek alle spalle di Giroud.

La domenica si apre all’ora di pranzo con Bologna-Salernitana, una grande occasione per i Felsinei di rafforzare il loro posto champions in classifica (sono a +3 sulla Roma e a -5 dalla Juve). Nei rossoblu Orsolini dovrebbe partire dal 1’ sulla corsia destra d’attacco, dal lato opposto Ndoye (staffetta con Saelemaekers). Recupero lampo per Zirkzee che, riaggregato da giovedi in gruppo, dovrebbe essere al centro dell’attacco. Sulla panchina della Salernitana ci sarà l’esordio di Colantuono, quarto mister di questa disgraziata stagione che sembra destinata a culminare nella retrocessione (-11 dalla quota salvezza).

Alle 15 nello scontro diretto Cagliari-Verona sono in palio 3 punti pesantissimi per la salvezza. Nei sardi sono ristabiliti Gaetano e Luvumbo, che si candidano per partire dall’inizio in avanti assieme a Lapadula. Negli scaligeri da valutare le condizioni dell’acciaccato Folorunsho. Out Suslov (problemi alla caviglia), mister Baroni potrebbe affidarsi a Swiderski con Noslin e Lazovic ai lati. Al Mapei Stadium Sassuolo-Udinese, altra sfida molto delicata, fondamentale soprattutto per i neroverdi penultimi in classifica a -2 dalla quota salvezza. Negli Emiliani assenti Berardi (stagione finita) per infortunio ed Erlic per squalifica. Defrel, Thorstvedt e Laurientè, formeranno la linea a tre a sostegno di Pinamonti. Nei friulani dovrebbe farcela Lucca, che partirebbe nell’undici titolare coadiuvato da Thauvin. Sulle fasce Pereyra e Kamara. Alle 18 al via del Mare Lecce-Roma, in palio tre punti fondamentali per gli opposti obiettivi delle due squadre. Tra i salentini è in dubbio Banda ancora alle prese con un fastidio al ginocchio; pronto Piccoli per completare il tridente con Krstovic e Almqvist. Per i giallorossi prosegue la rincorsa al Bologna e al quarto posto. De Rossi con il dubbio Dybala fino all’ultimo, non dovesse farcela ci sarà Baldanzi. Squalificato Pellegrini, a centrocampo spazio ad Aouar con Paredes e Cristante.

Chiude la 30° esima giornata e il lunedì di pasquetta la sfida di San Siro Inter-Empoli. Nei nerazzurri proverà a stringere i denti Sommer, dopo il problema alla caviglia lamentato in Nazionale. In difesa ci saranno Pavard e Bastoni ai lati di Acerbi, regolarmente in campo dopo la bufera sul caso “razzismo”. Avanti tandem Thuram-Lautaro, indisponibile Arnautovic. Nei toscani assenti lo squalificato Maleh e l’infortunato Ebuehi. In regia Marin, affiancato da Zurkowski e Kovalenko. Sulle fasce Gyasi e Pezzella, mentre in attacco toccherà alla coppia Niang-Cambiaghi.

Il programma completo della 30° giornata di Serie A

30.03. 12:30 Napoli-Atalanta

30.03. 15:00 Genoa-Frosinone

30.03. 15:00 Torino-Monza

30.03. 18:00 Lazio-Juventus

30.03. 20:45 Fiorentina-Milan

01.04. 12:30 Bologna-Salernitana

01.04. 15:00 Cagliari-Verona

01.04. 15:00 Sassuolo-Udinese

01.04. 18:00 Lecce-Roma

01.04. 20:45 Inter-Empoli