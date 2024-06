Il Real Madrid è Campione d’Europa. Carvajal e Vinicius stendono il Dortmund

Borussia Dortmund-Real Madrid 0-2

74′ D. Carvajal, 83′ V. Junior

Quando si tratta del Real Madrid l’epilogo non può che essere vincente. Nonostante le varie difficoltà affrontate più volte ad inizio gara nell’arco della stagione, è sempre la squadra di Ancelotti ad evere avuto e avere anche quest’oggi la meglio. A Wembley infatti come di consueto è il Dortmund ad approcciare meglio la gara. Dopo infatti il primo quarto d’ora passato a studiarsi ed analizzarsi, al 20′ è Adeyemi ad avere la prima occasione della partita dove a tu per tu con il portiere però non ne approfitta, si allarga e viene subito chiuso da Carvajal che manda il pallone in calcio d’angolo. Da questo momento in poi la formazione di E. Terzic incomincia a prendere fiducia e nel giro di 3 minuti si affaccia nuovamente nell’area avversaria con il recupero di Maatsen su Camavinga e il filtrante per Fullkrug che da posizione irregolare (non segnalata dal guardalinee) colpisce però il palo pieno. Al 26′ i Blancos tentano di venir fuori ma vengono subito fermati dalla chiusura perfetta di N. Schlotterbeck che ha preso il tempo all’ex compagno di squadra Jude Bellingham. Al 27′ Adeyemi prima e Fullkrug poi sulla ribattuta tentano ancora il tocco vincente ma Courtois si oppone. I tedeschi però non si perdono d’animo e insistono con il tiro dalla distanza di Sabitzer che impegna l’estremo difensore ma non lo supera.

Nella seconda frazione le merengues cambiano marcia e dopo i tentativi di Kroos su punizione, il destro di Carvajal e il colpo di testa mancato da Bellingham che per via dell’uscita di Kobel non riesce ad impattare il pallone, su un calcio d’angolo regalato da Maatsen che devia il tiro innocuo dalla distanza di Valverde nasce il vantaggio con l’incornata vincente di Carvajal che mette ko il portiere su assist di Toni Kroos. In seguito al vantaggio, se da un lato il Borussia Dortmund getta la spugna, il Real Madrid invece carico a molla alza il ritmo in cerca del raddoppio e dopo averlo sfiorato con Bellingham, Camavinga e Nacho, lo trova al 82′ con il solito e inimitabile Vinicius che mette il timbro alla sua seconda finale di Champions League, il tutto nato da un errore ancora dell’olandese Maatsen. Il Real Madrid sale così sul tetto d’Europa. Protagonista della serata oltre a Carvajal anche Toni Kroos che alla 151esima presenza in Champions si prende la scena con il suo ultimo assist vincente e conclude qui la sua magnifica carriera con la sesta coppa dalle grandi orecchie conquistata.

Amaro in bocca per il Borussia Dortmund che non ha sfigurato, dispuntando una buona gara. Nel calcio però vince chi segna e questo il Real lo sa fare bene. Chi meritava però un finale indubbiamente diverso è Marco Reus che incassa la sua seconda sconfitta a Wembley lasciando così il club senza aver avuto il privilegio di alzare quel trofeo tanto ambito.