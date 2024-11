Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 9°giornata

Il nono turno della Bundesliga si apre con quella che è stata la sfida per il titolo dello scorso anno, ovvero Bayer Leverkusen – Stoccarda. Lo status di entrambe le squadre ad oggi è un po’ diverso da quello della scorsa stagione. I campioni in carica del Leverkusen, reduci dal pareggio sul campo del Werder Brema, si trovano comunque al terzo posto a cinque lunghezze dalla vetta, occupata dal Bayern Monaco ma a pari merito con il Lipsia e non vogliono mollare la presa per tentare di difendere il titolo, con la probabilità molto alta di non ripetere la cavalcata dello scorso campionato. D’altra parte lo Stoccarda, che fino ad ora ha avuto un rendimento ben al di sotto di quello dello scorso anno e si trova al momento all’ottavo posto, sembra aver imboccato la strada giusta per risalire la china, grazie al successo in Champions League contro la Juventus e a quello contro l’Holstein Kiel nell’ultimo turno di campionato. Questo match può dire molto ad entrambe le squadre: per gli uomini di Xabi Alonso l’occasione per rimanere aggrappati al treno delle prime classificate, dimostrando di essere ancora in grado di lottare per grandi traguardi; per lo Stoccarda un banco di prova importante per tornare nell’alveo delle grandi squadre tedesche.

Match a dir poco interessante quello che vedrà contrapporsi all’Allianz Arena Bayern Monaco e Union Berlino. Dopo una leggera flessione i bavaresi hanno ripreso a vincere con un rotondo 0-5 sul campo del Bochum, avversario con tutto il rispetto non proibitivo e si preparano a ricevere un avversario reduce a sua volta dal pareggio casalingo conto l’Eintracht di Francoforte, ma che ad oggi si trova al quarto posto a cinque punti dallo stesso Bayern. Per gli uomini di Kompany non sono ammessi ulteriori passi falsi, vista la classifica così serrata, mentre per l’Union Berlino l’opportunità, in caso di successo, di balzare ai primissimi posti del campionato. Bayern favorito ma la sfida può regalare emozioni.

Il big match di giornata è però quella tra Borussia Dortmund e Red Bull Lipsia. Per quanto la classifica evidenzi come non si tratti di uno scontro diretto, la gara vede contrapporsi due protagoniste del calcio tedesco degli ultimi anni. Gli uomini di Sahin, la cui panchina inizia leggermente a traballare, vengono da una deludente quanto sorprendente sconfitta sul campo dell’Asburgo con tanto di espulsione nel finale, non riuscendo a trovare la formula della continuità in campionato. Il Lipsia invece viaggia sulle ali dell’entusiasmo, proseguendo nel testa a testa con il Bayern Monaco, dopo la netta vittoria casalinga contro il Friburgo. Per il Dortmund l’occasione di portare a casa una vittoria importante visto il valore dell’avversario e di provare a invertire la rotta, mentre per il Lipsia l’occasione di lanciare un forte segnale alle pretendenti e di continuare a sognare. Lipsia favorito ma la gara è tutta da giocare.

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 9°giornata

01.11 20:30 Bayer Leverkusen – Stoccarda – 1

02.11 15:30 Bayern Monaco – Union Berlino – 1

02 11 18:30 Borussia Dortmund – Red Bull Lipsia – 2

03.11 15:30 Friburgo – Mainz – 1

03 11 17:30 Borussia M’Gladbach – Werder Brema – 1