Serie A: Frosinone rimonta da urlo, solo pari a Cagliari e Monza

CAGLIARI-UDINESE 0-0

Alla ricerca della prima affermazione stagionale, Cagliari e Udinese chiudono i 90’ dell’Unipol Domus con un pareggio che di certo non soddisfa nessuno, visto anche il deludente avvio di stagione. Padroni di casa senz’altro più propositivi, soprattutto in un primo tempo dove alla squadra di mister Ranieri manca solo il gol. Ci va molto vicino Deiola con due colpi di testa che, però, non inquadrano la porta. Sul finale di frazione (42’) il diagonale di Luvumbo si stampa sul palo ed è questa l’occasione migliore che si presenta in favore dei neopromossi. I due tecnici decidono di non apportare modifiche al rientro in campo dall’intervallo, ma fin dai primi minuti della ripresa si vede un’Udinese certamente più in palla e pronta a sfruttare alcune ripartenze. Al 64’ è tuttavia ancora Luvumbo ad animare il match: il salvataggio di Bijol è provvidenziale per evitare la beffa della rete. A dieci minuti dal termine, il portiere dei sardi Radunovic sigilla lo 0-0 chiudendo lo specchio della porta a Lucca che si era trovato a tu per tu di fronte all’estremo difensore serbo. Al 95’ il Cagliari chiude in dieci per l’espulsione di Witieska ma il tempo per far valere la superiorità non è sufficiente. Con questo punto i rossoblù rimangono pericolosamente in zona retrocessione a quota 2, per i friulani invece sono assai lontani i tempi in cui, a questo punto della scorsa stagione, l’undici di Sottil viaggiava a gonfie vele meritandosi l’appellativo di “squadra rivelazione”: i 3 punti fin qui accumulati descrivono al meglio le difficoltà dei bianconeri.

FROSINONE-SASSUOLO 4-2

7’ e 24’ Pinamonti (S), 49’ Cheddira su rig. (F), 70’ e 76’ Mazzitelli (F), 96’ Lirola (F)

Tre punti d’oro per il Frosinone di Di Francesco che batte, grazie ad una super rimonta, il Sassuolo: agganciati in classifica i campioni in carica del Napoli! Una stagione che comincia a farsi veramente interessante per i gialloblù, oggi in trionfo su un Sassuolo che è letteralmente crollato nel corso della ripresa. Eppure, sembrava già tutto deciso nella prima mezz’ora del match, quando gli ospiti erano addirittura sullo 0-2 grazie alla doppietta di Pinamonti. Il Frosinone era apparso sulle gambe e concedeva troppo. Poi lo slancio della squadra neopromossa ha sorpreso tutti: il rigore trasformato impeccabilmente da Cheddira nel recupero della prima frazione ha dato la scossa. Nella ripresa si è consumato il pomeriggio indimenticabile dei ciociari e del capitano Luca Mazzitelli, autore di due perle per portare la propria squadra sul 3-2. Nel finale, in contropiede, la rete dell’ennesimo ex a chiudere la partita, quella di Pol Lirola. Il Frosinone per la prima volta negli incroci ha battuto i neroverdi.

MONZA-LECCE 1-1

3’ Krstovic su rig. (L), 24’ Colpani (M)

I salentini confermano la loro imbattibilità (4 partite disputate, 2 pareggi e 2 successi, per un totale di 8 punti), obiettivo tutt’altro che disprezzabile. Per il Monza, comunque, un avvio di torneo decisamente migliore rispetto ad un anno fa, quando i brianzoli furono presto chiamati a risalire la classifica. Oggi, però, i rimpianti in casa biancorossa sono davvero tanti per essersi divorati una quantità infinita di palle-gol con Falcone, bravo sì, ma in diverse circostanze già battuto. Al di là dell’imprecisione da parte dei lombardi, un gol per parte e anche a livello di espulsi è conto pari: rosso diretto per Baschirotto (nella ripresa) e nel finale doppio giallo, sul fronte opposto, a sanzionare Caldirola: in apertura, lo stesso difensore del Monza, era stato ammonito nell’azione che aveva, con un intervento ingenuo, causato il rigore poi trasformato brillantemente da Krstovic (3’). Al 24’ il pareggio di Colpani, sicuramente il migliore in campo. Nella ripresa vivaci proteste dei padroni di casa per un gol, prima assegnato e poi revocato via Var, realizzato in mischia da Andrea Carboni. Gli uomini di Palladino pagano gli errori sotto porta.

Emanuele Tocchi