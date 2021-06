Euro 2020: La Svezia vola agli ottavi, Polonia sconfitta 3-2 ed eliminata

Se a Siviglia la tensione è alta, non meno rilassata è quella che circonda il Saint Petersburg Stadium, con la Svezia capolista a cui basta solo il pari per poter accedere come prima del girone agli ottavi di finale, mentre alla Polonia serve la vittoria per schizzare a quota 4 punti e magari accedere agli ottavi entrando nella griglia delle migliori terze. Andersson non cambia ne schema uomini, mandando in campo Olsen dell’Everton in porta, Lindelof del Manchester United in difesa, insieme ad Augustinsson del Werder Brema, a centrocampo Ekdal della Sampdoria e Forsberg del Lipsia,in attacco il duo composto da Quaison del Mainz ed Il veloce Isak della Real Sociedad.

La Polonia dal canto suo risponde con: la solita difesa composta da: Szczesny della Juve tra i pali, Bereszynski della Sampdoria, Glik del Benevento, Bednarek del Southampton, a centrocampo Jozwiak del Derby County, Klich del Leeds, Krychowiak della Lokomotiv Mosca e Puchacz del Lecj Poznan. In attacco Swiderski del Paok, Zielinski del Napoli, il tutto cucito intorno alla stella Lewandowski. Parte subito forte la selezione scandinava che al 2’ passa in vantaggio, Isak triangola con Forsberg sulla trequarti, ma l’attaccante della Real Sociedad appena in area perde palla, che per sfortuna della Polonia finisce sui piedi di Forsberg che carica il mancino e fulmina Szczesny, firmando il momentaneo 1-0, diventando il secondo gol più veloce della storia dl torneo, dopo quello di Kirichenko nel 2004.

Nonostante il colpo ricevuto la Polonia prova a riorganizzarsi ed al 16’ sfiora il pari con Lewandowski, che sugli sviluppi di un corner colpisce di testa a botta sicura, ma il pallone scheggia la traversa, ma ritorna sull’attaccante del Bayern, che da posizione ravvicinata colpisce nuovamente la traversa,stessa cosa successa anche al tedesco Thomas Muller nel 2016 contro l’Irlanda del Nord. Nonostante i legni la Polonia prova a reagire, affidandosi soprattutto al suo ariete, ma al 45’ è Zielinski a far sudare freddo l’intera Svezia,il giocatore del Napoli calcia da fuori area, ma Olsen si rifugia in calcio d’angolo,spedendo cosi agli archivi la prima frazione di gioco.

Nella ripresa parte subito forte la Polonia, tanto che al 46’ Zielinski si rende ancora pericoloso,ma la sua conclusione è centrale, il giocatore del Napoli non ci sta e due minuti dopo da posizione più defilita ci riprova ma questa volta la conclusione viene deviata in angolo. Il forcing polacco non si arresta ed al 51’ Krychowiak calcia dalla distanza basso ed angolato,ma Olsen risponde ancora presente. La ripresa si apre come il primo tempo, tanto che al 59’ la Svezia si porta sul 2-0, Kulusevski appena entrato, serve Forsberg che dal limite dell’area firma il 2-0 e la doppietta personale. La Polonia reagisce e soli due minuti più tardi accorcia le distanze, lancio di Zielinski a cercare Lewandowski, che entrato in area sterza e con un destro a giro firma il 2-1 che riapre il match.

Entrambi i tecnici danno il via ad una girandola di cambi, ma il risultato non cambia,la Polonia non molla ed all’84’ trova il 2-2, lancio di Frankowski per Lewandowski che lasciato libero in area, firma il 2-2. Il forcing polacco non si arresta ed all’88’Lewandowski prova a rendersi nuovamente pericoloso,ma Olsen sul tiro cross blocca,la Svezia non molla ed mal 93’ Kulusevski serve Claesson che sulla corsa scaglia in porta il gol del definitivo 3-2,che consente alla Svezia di volare agli ottavi come prima del girone E.