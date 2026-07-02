Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi

Chi Siamo

Football Magazine è una testata giornalistica registrata N. 49/2010 del 24-02-2010 specializzata nell’informazione calcistica e sportiva. Da oltre 15 anni, raccontiamo il calcio italiano e internazionale con notizie in tempo reale, approfondimenti, calciomercato, risultati, classifiche, analisi e curiosità, offrendo ai lettori un’informazione aggiornata, affidabile e facilmente consultabile.

Seguiamo da vicino tutti i principali campionati: Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1, Champions League, Europa League, Conference League e le competizioni per nazionali, con una copertura costante dei grandi eventi del panorama calcistico mondiale.

La nostra missione

Il nostro obiettivo è offrire un’informazione sportiva autorevole, veloce e verificata, raccontando ogni giorno ciò che accade nel mondo del calcio con uno stile chiaro, professionale e accessibile.

Accanto alle breaking news, proponiamo approfondimenti, focus tattici, statistiche, analisi di mercato, interviste e contenuti dedicati ai protagonisti del calcio internazionale.

Cosa trovi su Football Magazine

  • Notizie di calcio in tempo reale
  • Ultime sul calciomercato
  • Serie A, Serie B e campionati esteri
  • Champions League, Europa League e Conference League
  • Mondiali, Europei e competizioni FIFA e UEFA
  • Risultati live, classifiche e calendari
  • Probabili formazioni
  • Editoriali e approfondimenti
  • Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket e Golf

Una redazione sempre aggiornata

La redazione di Football Magazine monitora costantemente le principali fonti ufficiali, società sportive, federazioni, conferenze stampa e comunicati per garantire informazioni tempestive e accurate.

Ogni contenuto viene realizzato con attenzione alla qualità editoriale e all’affidabilità delle informazioni, seguendo i principi del buon giornalismo digitale.

Football Magazine. Il calcio, raccontato ogni giorno.