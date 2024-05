Liga: Girona terzo, l’Atletico si rassegna al quarto posto, show Real!

Penultima giornata di Liga. Tutte le gare riunite, ad eccezione di Alavés- Getafe, disputata sabato, alla domenica per evitare di concedere vantaggi alle varie squadre in lotta per la conquista dei rispettivi obiettivi. Una domenica ricca di verdetti. Tutto è stato deciso in questa giornata, almeno tutto quanto restava ancora in bilico e da decidere. Vale a dire i posti per l’Europa e il descenso. Iniziamo dalla parte bassa della classifica. Il Cadice è la terza formazione a retrocedere in Segunda. Niente da fare per la squadra andalusa. Il pareggio per zero a zero in casa contro il Las Palmas, che ha miracolosamente interrotto la sequela di sconfitte, le è stato fatale. Avrebbe necessitato una vittoria e la sconfitta del Mallorca. Ma così non è stato. Il Mallorca conquista un punto in casa contro l’Almería e conquista il diritto alla permanenza in Primera anche nella prossima stagione. Partita ad alta tensione perché, dopo il vantaggio dei padroni di casa con Larín al 29’, l’Almería è riuscita a ribaltare il risultato portandosi sull’1 a 2 grazie alle reti di Arribas e Langa. La rete del pareggio del Mallorca è giunta all’83’ e porta la firma di Sergi Darder.

Le altre posizioni ancora in bilico erano le varie zone europee, dalle più importanti a quelle meno prestigiose. Il Barça, battendo a domicilio il Rayo Vallecano per 3 a 0, si è assicurato, anche per la matematica, la seconda piazza. Brutta partita segnata dalle reti di Lewa e Pedri (doppietta), ma sopratutto dal clima tossico che si è respirato a Montjuic. Grada d’animació a sostenere Xavi e chiedere le dimissioni di Laporta; il resto dello stadio a fischiare in direzione degli ultras e a sostenere il presidente; i giocatori che, a fine gara, hanno evitato il contatto con il proprio allenatore e il suo sguardo. Ormai la sua è una presenza divisiva e tossica che fa male a tutto l’ambiente: squadra, tifosi, dirigenza. Non ci sono altre strade all’esonero per ristabilire la pace sociale. Il Girona vince in trasferta a Valencia e si assicura la terza piazza in classifica. Il risultato è stato reso possibile grazie alle marcature di Savio, Dovbyk e all’autogol di Yarek. La rete della bandiera del Valencia (1-3 il risultato finale), è giunta su rigore. È stato Pepelu l’incaricato della trasformazione.

Pirotecnico pareggio per 4 a 4 tra Villareal e Madrid. Il Madrid si porta sull’1 a 4 a metà gara grazie alle reti di Arda Güler, Joselu, Sørloth, Lucas Vazquez e ancora Arda Güler. La ripresa è tutta di marca amarilla, con Sørloth ancora sugli scudi. Il giocatore norvegese è stato autore di altre tre reti che hanno permesso al Villareal di impattare una gara che pareva ampiamente persa nel primo tempo, e a lui stesso, di realizzare un poker da tramandare all’album dei ricordi più piacevoli. Il Villareal rimane, però, alle porte dell’Europa. L’Atletico è quarto nonostante una rovinosa sconfitta casalinga contro l’Osasuna. I colchoneros ne prendono 4, a 1. Doppio vantaggio iniziale dell’Osasuna che passa con Raúl García e Aimar. Morata accorcia le distanze. Ma non è giornata per i rojiblancos. Gli ospiti passano ancora due volte, nuovamente con Raúl García al 64’ e con Torró all’88’.

L’Athletic Bilbao vince per 2 a 0 contro il Sevilla a San Mamés ed è matematicamente 5° in classifica. Le reti dell’incontro, che valgono l’Europa League, sono state realizzate da Raúl García e Munain nel giro di due minuti. La Real Sociedad batte il Betis in uno scontro diretto per l’accesso alla Conference League e stacca il biglietto per l’Europa minore, estromettendo proprio la formazione di Sevilla. Partita tesa e combattuta disputatasi in casa del Betis, al Benito Villamarin. Le reti che hanno dato il successo alla formazione basca, e con esso il passaporto per la disputa della prossima competizione internazionale, sono state siglate da Brais Mendez e Mikel Merino. Real sesta e Betis settimo. Il Celta espugna Granada e vince per 1-2. Le reti sono segnate, in due minuti, (61’ e 63’) da Larsen e Bamba. La rete della bandiera dei padroni di casa è di Mendez all’86’. Giuseppe Ortu Serra