Euro 2020: Francia-Portogallo finisce 2-2, CR7 nella storia

Anche questa gara dell’ultima giornata del gruppo F termina col risultato di 2-2 (lo stesso con cui si è concluso Germania-Ungheria). Entrambe le compagini volano agli ottavi: i francesi incontreranno con la Svizzera, il Belgio, invece, per i portoghesi. Grandi protagonisti Ronaldo e Benzema: lo juventino apre su rigore al 31′ minuto, il francese pareggia anche lui su penalty, al 47′ minuto. Ad inizio ripresa il bomber del Real fa 2-1, al 60′ minuto, mentre CR7 si procura e trasforma il rigore del 2-2: eguagliato Ali Daei, con la bellezza di 109 gol, come miglior cannoniere con la Nazionale.

Gol, emozioni e spettacolo alla Puskas Arena tra Francia e Portogallo che, al termine di 90′ adrenalinici, passano a braccetto agli ottavi. Un risultato giusto per quanto visto in campo, con i lusitani più squadra e i transalpini più pericolosi in zona gol. Con Mbappé in ombra e ancora a secco, la scena se la prendono Ronaldo e Benzema: il primo si conferma un cecchino dal dischetto e va in fuga nella classifica cannonieri con 5 reti; l’ex compagno del Real trova i suoi primi gol in un Europeo, prima realizzando un rigore molto generoso e poi con un diagonale vincente innescato dal talento di Pogba, tra i migliori in campo.

A sorridere di più è sicuramente Deschamps, che pesca un ottavo sulla carta morbido con la Svizzera mentre Santos, a causa del terzo posto, finisce nella parte dell’Italia e se la dovrà vedere con una delle favorite alla vittoria finale, il Belgio di Lukaku e De Bruyne. Fernando Santos passa al 4-3-3 e, a sorpresa, lascia fuori Bruno Fernandes per irrobustrire il centrocampo con i muscoli di Renato Sanches. Rispetto alla gara con l’Ungheria, Deschamps fa tre cambi: fuori Pavard (diffidato), Digne e Rabiot, dentro Koundé, Lucas Hernandez e Tolisso. Il primo squillo è lusitano, ma la torsione di testa di Ronaldo è facile preda di Lloris già al 6′ minuto. Passano 10 minuti e arriva la risposta francese con Mbappé, innescato da Pogba: il destro a giro del fenomeno del Psg è respinto da Rui Patricio. La squadra di Santos tiene bene il campo, è brava ad accorciare in fase difensiva e a non lasciare spazi con un Renato Sanches che in mezzo al campo corre per tre e un Bernardo Silva che appena prende palla prova sempre a saltare l’uomo.

Gli equilibri saltano, però, su calcio da fermo: Lloris esce in ritardo su Danilo e lo prende in piena faccia con un pugno. Rigore sacrosanto assegnato da Mateu Lahoz. Dal dischetto al 31′ minuto Ronaldo non sbaglia e spiazza Lloris. Il gol subìto è una mazzata per i ragazzi di Deschamps, che non riescono a scuotersi. Così il Portogallo, pur senza portare particolari pericoli (due conclusioni sballate di Moutinho), legittima il risultato fino alla frittata del fischietto spagnolo che al 45′ minuto punisce con il rigore un normale contatto di gioco tra Semedo e Mbappé, con il portoghese che non fa altro che tagliare la strada al francese. Benzema spiazza Rui Patricio al 47′ minuto e realizza il primo gol in un Europeo al 31° tiro in porta.

Entrambi i tecnici effettuano una sostituzione nell’intervallo: Joao Palhinha prende il posto di Danilo, probabilmente non al meglio per il colpo subito da Lloris, mentre il cambio di Deschamps è esclusivamente tattico con Digne che prende il posto dell’ammonito Hernandez e in costante difficoltà con Bernardo Silva. Non passano due minuti e la Francia ribalta la partita: splendido il filtrante di Pogba per Benzema, che in diagonale fa secco Rui Patricio. Il guardalinee segnala il fuorigioco, il Var lo corregge al 47′ minuto. Ronaldo non ci sta e due minuti dopo sovrasta Kimpembé di testa ma conclude a lato. Il Portogallo è clamorosamente fuori da Euro 2020, ma ci pensa il fenomeno della Juve a sistemare le cose, procurandosi il rigore (netto fallo di mano di Koundé proprio su un suo cross), spiazzando ancora Lloris e aggiornando i suoi numeri leggendari: gol numero 109 in Nazionale, eguagliato il record assoluto dell’iraniano Ali Daei.

Per CR7 21 reti tra Europei e Mondiali, staccato di due centri Klose e nessuno come lui. I francesi, pur certi della qualificazione, provano a vincerla e al 67′ minuto solo un fenomenale Rui Patricio nega l’euro-gol a Pogba con l’aiuto della traversa e sulla ribattuta respinge anche il tiro di Griezmann. Con il passare dei minuti il ritmo cala e solo nel recupero, a squadre già qualificate, arriva l’ultimo brivido quando Bruno Fernandes stende Coman, ma il fallo è appena fuori area.