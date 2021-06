Euro 2020: La Spagna risponde alle critiche, manita alla Slovacchia

Ultimo atto anche per il Girone E, che in contemporanea vede scendere in campo: Slovacchia –Spagna e Svezia –Polonia,in un ultima drammatica giornata che potrebbe cambiare e di molto volto di tale raggruppamento. Allo stadio Olimpico di Siviglia, la Slovacchia seconda forza del girone con ben 3 punti, cerca il pass per gli ottavi e per far ciò Tarkovic, manda in campo le due bandiere, Skriniar e Hamsik, seguiti da Kucka e Haraslin rispettivamente di Parma e Sassuolo,Dubravka tra i pali proveniente dal Newcastle,Pekarik e Duda provenienti dalla Bundesliga, con Satka, Hubocan e Mak provenienti dai campionati limitrofi.

Luis Enrique dopo le feroci critiche ricevute dopo le prime due gare concluse con due pareggi, manda in campo Simon del Bilbao tra i pali, una difesa a 4 composta da ben tre giocatori provenienti dalla Premier League, ossia: Laporte e Garcia dal Manchester city vice-campione d’Europa, Azpilicueta capitano del Chelsea campione d’Europa, quarto di difesa Jordi Alba del Barcellona e vi9ncitore della Coppa del Re. Centrocampo tutto iberico, composto da duo Pedrri – Busquets del Barcellona, a cui si aggiunge Koke campione di Spagna con l’Atletico Madrid, in attacco il trio composto da Moreno del Villareal vincitore dell’Europa League, Morata della Juve vincitore della Coppa Italia, Sarabia del PSG e vincitore della Coppa di Francia. Ben due i precedenti tra le due formazioni, con una vittoria per parte, successo del quale entrambe vanno alla ricerca per poter continuare il proprio cammino in Euro 2020.

Partono subito forte le furie rosse, tanto che al 4’ Azpilicueta arriva al tiro da distanza ravvicinata, il forcing spagnolo non svanisce, anzi al 12’ su calcio di rigore per un fallo su Koke,le furie rosse potrebbero portarsi in vantaggio, ma dal dischetto Morata calcia a mezza altezza e Dubravka distendendosi para senza problemi. Nonostante il mancato vantaggio la Spagna continua a spingere ed al 19’ Pedri a pochi passi dal portiere manca il tocco al volo su di un cross dalla sinistra,al 23’ le furie rosse sono ancora pericolose, Morata riceve palla spalle alla porta e dal limite lascia partire una sassata destra che viene deviata da Dubravka in angolo. E’il preludio al gol che arriva al 30’, Sarabia dalla distanza lascia partire una bordata che si scaglia sulla traversa, il pallone spiove su Dubravka che da solo lo spedisce in porta, regalando alla Spagna il momentaneo 1-0.

Nei minuti di recupero del primo tempo la Slovacchia cerca di gestire il pallone il più possibile, ma al terzo minuto di recupero sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Moreno riceve palla,aggira il portiere in uscita e crossa al centro,Laporte non si lascia pregare e di testa firma il 2-0 che spedisce la prima frazione di gioco agli archivi. La ripresa si apre cosi come il primo tempo si era concluso, ed al 56’ la Spagna trova la rete del 3-0, Jordi Alba serve rasoterra dalla sinistra, Sarabia si fa trovare pronto spedendo il pallone sul palo lontano.

La Slovacchia non reagisce ed al 67’ arriva il 4-0 per le furie rosse, Torres appena entrato su imbucata di Sarabia, con un suntuoso colpo di tacco firma il poker spagnolo,la formazione dell’est resta imbrigliata nel gioco spagnolo ed al 71’ arriva il 5-0, Torres in mischia in area stacca di testa creando una carambola tra il portiere e Kucka, con il giocatore del Parma che sfortunatamente infiala il suo compagno di squadra, a nulla servono i 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara,perché al triplice fischio il risultato resta invariato e la Spagna accede agli ottavi come seconda del girone.