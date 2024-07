Euro 2024: Watkins stende l’Olanda al 91′: Inghilterra in finale

Alle 21 a Dortmund si decide la seconda nazionale che raggiungerà la Spagna in finale per giocarsi il campionato europeo. Di fronte ci sono Olanda e Inghilterra arrivate a questa semifinale dopo aver sconfitto nei quarti rispettivamente Turchia (2-1 in rimonta) e Svizzera (5-3 ai calci di rigore). Nonostante la storia e il blasone delle due nazionali, nell’albo d’oro del campionato europeo contano una sola coppa in bacheca. L’Inghilterra non ha mai vinto il trofeo continentale (battuta in finale dall’Italia nell’ultima edizione di Euro 2020) mentre l’Olanda si è laureata campione d’Europa una sola volta, nell’edizione del 1988 (per chi crede alla cabala si giocava come oggi in Germania). Era la grande Olanda di Gullit, Van Basten, Rijkaard e anche di Ronald Koeman, protagonista in campo di quella vittoria e oggi sulla panchina dei tulipani. La cabala e i sogni Orange sono capitolati al 90’ quando una girata dell’attaccante inglese Watkins ha sbloccato l’1-1 maturato al termine di una partita molto tirata e combattuta. Primo tempo spettacolare e con una bella Inghilterra padrona del campo, secondo tempo equilibrato con un Olanda decisamente all’altezza. L’Inghilterra centra la finale del campionato europeo per la seconda edizione consecutiva. Domenica a Berlino sarà quindi Spagna-Inghilterra, finale incerta che promette spettacolo.

PRIMO TEMPO

Primi minuti di studio, Inghilterra con maggiore possesso palla e Olanda che cerca di ripartire in velocità. Al 7’ Olanda in vantaggio, Simons ruba palla a Rice e dal limite dell’area lascia partire un destro a mezza altezza che si infila a incrociare verso il sette. Gran gol e semifinale sbloccata a favore dei tulipani. L’Inghilterra si riorganizza e aumenta la pressione verso l’area olandese. Al 13’ destro di Kane da fuori area che Verbruggen di tuffo mette in angolo. Passano due minuti e ancora Kane, stavolta da dentro l’area, scarica di destro a mezza altezza mettendo sopra la traversa. Kane resta a terra, toccato duro da Dumfries che lo colpisce sul collo del piede nell’attimo del tiro. L’arbitro va al VAR e dopo aver rivisto l’azione concede il rigore per l’Inghilterra. Kane si presenta sul dischetto e con un rasoterra angolatissimo infila il portiere olandese alla sua destra che pur aveva intuito l’angolo. Al 18’ la partita torna in parità. Il pareggio mette le ali all’Inghilterra che comanda il gioco e chiude l’undici olandese nella propria metà campo. Al 23’ Foden si presenta davanti a Verbruggen superandolo con un tunnel, ma proprio sulla linea di porta Dumfries salva il risultato allontanando la sfera. Si rivede l’Olanda in avanti, al 29’ Malen è chiuso in angolo da Walker e sugli sviluppi dello stesso, Dumfries svetta di testa in area con la palla che si stampa sulla traversa a portiere battuto. Scampato il pericolo l’Inghilterra riparte all’attacco. Al 31’ gran sinistro a giro di Foden dal limite dell’area e pallone che si stampa sul palo alla destra del portiere olandese. Al 35’ l’Olanda è costretta a rinunciare a Depay che esce dal campo per un infortunio muscolare. Ultima occasione del primo tempo ancora per Foden che al 39’ si gira con rapidità e tira di sinistro, Verbruggen si tuffa e blocca. Dopo 3 minuti di recupero l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Semifinale molto bella e combattuta, Inghilterra migliore sotto il profilo del gioco, Olanda che punge con ripartenze veloci e improvvise.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia con due cambi, nell’Inghilterra Shaw per Trippier, mentre nell’Olanda Weghorst per Malen. Primo quarto d’ora del secondo tempo senza particolari emozioni e occasioni da gol da entrambe le parti. L’Inghilterra ha rallentato la sua spinta e l’Olanda ha guadagnato un po’ di campo, la partita è ora in perfetto equilibrio. La prima vera occasione da gol del secondo tempo è dell’Olanda al 65’. Cross dalla destra, tocco al volo di Van Dijk e Pickford mette in calcio d’angolo con un gran tuffo sulla sua sinistra. Al 72’ duro scontro a centrocampo tra De Vrij e Bellingham, ammonizione per il numero 10 dei leoni d’Inghilterra. Passata anche la mezz’ora. Secondo tempo molto più scialbo rispetto al primo, continua il grande equilibrio con le due squadre che si annullano a vicenda senza riuscire a creare occasioni da rete. Al 77’ ci prova ancora l’Olanda, percussione sulla sinistra, cross e Xavi Simons dal limite colpisce di destra strozzando la palla a terra, sicura e facile parata di Pickford. Brivido al 78’, palla rasoterra dalla linea di destra verso il centro dell’area, Saka mette in rete ma l’arbitro annulla per un precedente fuorigioco davvero millimetrico. Nulla di fatto, sempre 1-1. Doppia sostituzione nell’Inghilterra, escono due big, Kane e Foden (il migliore dei suoi) per far posto a Palmer e Watkins. All’85’ammonito Saka tra le file degli inglesi. Ammonito anche il capitano dell’Olanda Van Dijk per proteste. Occasione per l’Inghilterra all’88’ ma Palmer da buona posizione dentro l’area spara di sinistro alto sopra la traversa. Scocca il 90’ e l’Inghilterra passa in vantaggio. Il bomber dell’Aston Villa Watkins riceve palla rasoterra da Palmer e con le spalle alla porta prima la copre e poi si gira all’improvviso e incrocia un rasoterra imparabile sul palo più lontano. Gol pesantissimo dopo soli dieci minuti dal suo ingresso in campo. L’arbitro concede solo due minuti di recupero, ma i due allenatori provvedono ad altre sostituzioni, probabilmente si giocherà fino al 95’. Non succede più nulla. Al triplice fischio delirio inglese, testa bassa e grande delusione per i tulipani. Toccherà quindi a Leoni di Inghilterra e Furie Rosse giocarsi il trofeo di Euro 2024.

TABELLINO

OLANDA (4-2-3-1) Verbruggen; Dumfries (93’ Zirkzee), De Vrij, Van Djik, Aké; Schouten, Reijnders; Malen (46’ Weghorst), Xavi Simons (93’ Brobbey), Gakpo; Depay (35’ Veerman).

Allenatore: Koeman

INGHILTERRA (3-4-2-1) Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka (93’. Konsa), Mainoo (93’ Gallagher), Rice, Trippier (46’ Shaw); Bellingham, Foden (81’ Palmer); Kane (81’ Watkins).

Allenatore: Southgate

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)

Marcatori: p.t. 7’ Xavi Simons (O), 18’ Kane Rig. (I). S.t. 90’ Watkins (I)