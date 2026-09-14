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COMO, ITALY - SEPTEMBER 10: Tasos Douvikas of Como 1907 celebrates scoring his teams second goal with teammates during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Como 1907 and RB Leipzig at Giuseppe Sinigaglia Stadium on September 10, 2026 in Como, Italy. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
Serie A

Fabregas vola: Ramon e Kaiki firmano il successo sul Parma

Set 14, 20261 Lettura

Il Como continua a correre in Serie A e supera il Parma per 2-1, confermando l’ottimo avvio di stagione. Dopo quattro giornate la formazione allenata da Cesc Fabregas è ancora imbattuta e sale a quota 10 punti. A decidere la sfida sono le reti di Jacobo Ramon e Kaiki, mentre nel recupero Romero firma il gol della speranza emiliana. Serata meno brillante per Moise Kean, schierato titolare ma incapace di trovare la via della rete.

Ramon sblocca la partita

Fabregas cambia diversi uomini dopo l’impegno europeo e concede spazio dal primo minuto a Kean. L’ex Fiorentina parte con buona intensità e rappresenta una delle principali minacce per la difesa del Parma, senza però riuscire a concretizzare.

Il Como cresce con il passare dei minuti: Nico Paz e Yan Couto mettono sotto pressione la retroguardia gialloblù fino al vantaggio del 23’. Il tiro-cross del fantasista lariano trova la deviazione vincente di Jacobo Ramon, che sorprende Corvi e firma l’1-0.

La reazione del Parma passa soprattutto dai tentativi dell’ex Diego Carlos e di Lontani, ma il Como riesce a difendere il vantaggio e chiude il primo tempo avanti di una rete.

Kaiki chiude i conti, Romero accorcia

Nella ripresa il Parma prova ad aumentare i giri del motore e Britschgi sfiora il pareggio. Cuesta interviene anche dalla panchina inserendo Romero al posto di Pellegrino, ma è ancora il Como a trovare la rete.

Dopo una lunga fase di pressione, Corvi respinge il tentativo di Douvikas, entrato con grande determinazione e più incisivo di Kean nella parte finale della gara. Sulla ribattuta arriva Kaiki, rapido nel depositare il pallone nella porta rimasta sguarnita per il 2-0.

I padroni di casa sfiorano anche il tris con Milla e Yan Couto, prima di abbassare il ritmo nel finale. Il Parma ne approfitta al 91’ con Romero, che realizza il suo primo gol in Serie A e fissa il risultato sul definitivo 2-1.

Per Fabregas arrivano così altri tre punti pesanti: il Como sale a quota 10, a due lunghezze dalla capolista Roma e appaiato alla Lazio. Situazione decisamente più complicata per il Parma, fermo a un solo punto dopo quattro giornate.

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