Il Bayern stende il Barça, vincono Liverpool e Brugge

Il Barcellona in serata è uscito ancora una volta sconfitto dall’Allianz Arena pur avendo dominato il primo tempo. Incubo per il tanto atteso ex della partita Robert Lewandowski che sotto porta ha sbagliato gol non da lui. Umori opposti invece in casa Bayern che dopo essere stato schiacciato per i primi 45′, nel secondo tempo entra con un’altra testa e nel giro di soli 4 minuti mette ko la squadra di Xavi. Lucas Hernandez, fratello di Theo, e Leroy Sanè portano il Bayern di Nagelsmann in testa a punteggio pieno. Prossima vittima dei bavaresi il povero Viktoria Plzen a quota 0 pt.

Nel gruppo B invece non mancano le sorprese. Poker per il Club Brugge in trasferta contro il Porto e doppietta del Leverkusen in casa contro l’Atletico del Cholo Simeone. La squadra belga dell’ex De Ketelaere dopo aver battuto proprio i tedeschi in casa, in trasferta fa faville travolgendo inaspettatamente gli uomini guidati dal tecnico Conceicao. Ferran Jutgla su calcio di rigore, K. Sowah, l’ex Bologna Skov Olsen e Antonio Nusa sono i trascinatori di questa grande vittoria che proietta i Bruges primi in solitaria a quota 6. Grande prestazione anche per il Bayer Leverkusen che se in campionato ha trovato parecchie difficoltà, lo stesso non si può dire in Coppa dove con la vittoria sull’Atletico Madrid alla seconda giornata può ritenersi in parte soddisfatto di questo inizio europeo. Fermato e raggiunto l’Atletico Madrid a quota 3 dopo la vittoria in extremis in casa contro il Porto.

Vittorie in parte inaspettate anche nel gruppo G come quella dello Sporting Lisbona sul Tottenham di Antonio Conte e quella in trasferta dell’Eintracht contro il Marsiglia di Tudor. Dopo una partita tutto sommato equilibrata a reti bianche per tutti i 90 minuti, è lo Sporting Lisbona a vincerla nei minuti di recupero. Succede tutto molto in fretta, sono i due subentrati Paulinho al 90+1′ e Arthur al 90+3′ a sorprendere gli spurs e portare i lusitani in vetta alla classifica a punteggio pieno. Dall’altro lato vittoria e primi 3 punti anche per l’Eintracht Francoforte grazie alla rete di J. Lindstroem contro la squadra di Tudor ancora a secco.

Dopo la batosta subìta al Diego Armando Maradona per mano del Napoli, il Liverpool vince in casa soffrendo contro l’Ajax 2-1 e sale a quota 3pt insieme agli azzurri in attesa della sfida contro i Rangers. Il solito Salah e Matip all’89’ mettono ko l’Ajax fermo anch’esso a quota 3.