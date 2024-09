Il Chelsea sta tornando, Liverpool no problem. Ok Tottenham e Fulham

Nella 5^ giornata di Premier League, vincono per 3-0 sia il Chelsea che il Liverpool, che superano rispettivamente West Ham e Bournemouth. I Blues si prendono il derby londinese con Palmer e Jackson (doppietta), mentre i Reds tornano a sorridere grazie ai due gol di Luis Diaz e a Nunez: Slot momentaneamente primo insieme al City attesa del match di Guardiola. Il Tottenham batte 3-1 il Brentford: decidono Solanke, Johnson e Maddison. Solo 0-0, invece, per il Manchester United contro il Crystal Palace.

WEST HAM-CHELSEA 0-3

Prosegue la crescita del Chelsea, che mette in scena una prestazione dominante al London Stadium: 3-0 su un West Ham in crisi e quasi inerme di fronte agli attacchi avversari. Il match si sblocca dopo soli quattro minuti, con una sliding door da dimenticare per gli Hammers. Sanchez salva su Kudus e la ripartenza porta al gol dei Blues: assist di Sancho e 1-0 di Nicolas Jackson, con una parziale complicità di Areola. Reagiscono subito i padroni di casa con Kudus, ma al 18′ ecco il bis del Chelsea: nessuno pressa i centrocampisti dei Blues ed ecco il filtrante per Jackson, che sigla il 2-0 con un tocco d’esterno. Difensivamente il West Ham è un disastro per la disperazione di Lopetegui, ma in attacco ci prova: c’è un rigore non concesso agli Hammers per un fallo su Summerville e Kudus sfiora la rete. Il tecnico prova a dare la svolta con Soucek per Rodriguez, sostituito al 37′ minuto e furioso tanto da non salutare neanche l’allenatore, e proprio il ceco sfiora il gol prima del fischio che manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa il West Ham non rientra in campo con convinzione e subisce subito il tris: Jackson serve Palmer ed è 3-0, col perfetto sinistro del fantasista. Entrano in scena anche Joao Felix e Nkunku, con quest’ultimo che costringe Areola a una grande parata per evitare il poker. Poca cosa il West Ham nel secondo tempo: Sanchez si sporca i guantoni solo sul tiro dell’irriducibile Bowen. Esulta Maresca, che sale a 10 punti e sogna la top-4 con una certezza: ha vinto le prime tre trasferte in Premier, ci era riuscito solo il suo maestro Guardiola. Si ferma a quota 4 punti, invece, il West Ham: Lopetegui fatica e non poco, presto la sua panchina potrebbe farsi rovente.

LIVERPOOL-BOURNEMOUTH 3-0

Il Liverpool torna a vincere dimenticando il ko interno col Nottingham e battendo 3-0 il Bournemouth. La formazione di Slot ci mette 11 minuti a chiudere la pratica Cherries: tra il 26′ minuto ed il 29′ minuto, infatti, ecco la doppietta di Luis Diaz. Il colombiano trova due grandi gol, uno dei due addirittura in semirovesciata dopo il controllo in area, mentre l’altro è un sinistro sull’uscita di Kepa. Al 37′, invece, Salah serve Nunez e il gol dell’uruguaiano è una perla: sinistro decentrato sul secondo palo che finisce in rete dopo aver impattato il palo. Un capolavoro che chiude la partita. Nella ripresa, c’è posto anche per il debutto in Premier di Chiesa, che al 72′ entra proprio al posto di Nunez. La partita offre poco dopo l’ingresso in campo dell’ex Juventus e il Liverpool vince 3-0, salendo a quota 12.

TOTTENHAM-BRENTFORD 3-1

Sorride anche il Tottenham, che si impone 3-1 sul Brentford salendo a 7 punti ed evitando di perdere ulteriore terreno dalla vetta. Ma l’inizio degli Spurs non è il migliore, dato che dopo neanche un minuto l’assist di Lewis-Potter viene tramutato nell’1-0 dalle Bees con Mbeumo. La riposta dei londinesi, in ogni caso, non si fa attendere: all’8′ minuto, infatti, Solanke pareggia i conti, mentre al 28′ minuto Son veste i panni dell’assistman per Johnson che firma la rimonta della formazione di Postecoglou. Nella ripresa, gli ospiti ci provano fino all’85’ minuto, quando il morbido tocco sotto di Maddison vale il 3-1 che chiude definitivamente i giochi. Seconda vittoria in Premier per il Tottenham, sempre a White Hart Lane: sorpassato Brentford, a quota 6 a -1 dagli Spurs.

ASTON VILLA-WOLVERHAMPTON 3-1

Insieme al Liverpool a 12 punti c’è anche l’Aston Villa, che piega 3-1 il Wolverhampton dopo una partita infinita e con i giochi chiusi soltanto al quarto di un lunghissimo recupero. Rimonta folle, dato che al 25′ minuto Cunha porta in vantaggio i Lupi. L’1-0 resiste fino al 73′ minuto, poi il solito Watkins pareggia i conti su assist di Rogers. All’88’ minuto, ecco il 2-1 di Konsa, mentre al 94′ minuto chiude i conti il solito Duran, l’arma in più per i Villans in questo avvio di campionato. Un 3-1 che vale il quarto successo in cinque partite per l’Aston Villa, mentre il Wolverhampton resta ultimo con appena un punto.

FULHAM-NEWCASTLE 3-1

Un altro 3-1 matura a Craven Cottage, dove il Fulham si impone sul Newcastle di Tonali, che gioca tuttavia soltanto dal 74′ minuto in poi. I Cottagers passano dopo appena 5 minuti grazie a Jimenez, servito da Adama Traoré, poi Smith-Rowe raddoppia al 22′ minuto. La ripresa si apre subito con la rete al primo minuto di Barnes, ma al 92′ minuto Nelson segna il definitivo tris che manda in archivio la sfida. Primo ko per il Newcastle, che in un colpo scivola al sesto posto, sorpassato da Liverpool, Aston Villa e Chelsea. Sono 8, invece, i punti del Fulham.

LEICESTER-EVERTON 1-1

Dopo tante beffe, ecco il primo punto dell’Everton, che evita il quinto ko in altrettante partite ma si fa ancora recuperare nell’ultima fase di gara. I Toffees passano già al 12′ minuto con Ndiaye, che raccoglie l’assist di Ashley Young, ma al 73′ minuto il solito Mavdidi per le Foxes regala un punto ai padroni di casa. La situazione di classifica resta comunque particolare: entrambe non hanno ancora vinto, ma il Leicester è a quota 3.

SOUTHAMPTON-IPSWICH 1-1

Si salva al 94′ minuto, invece, l’Ipswich, che grazie al gol in pieno recupero di Morsy riesce ad evitare un altro ko e strappa l’1-1 in casa del Southampton. Beffati i Saints, passati al 5′ minuto grazie al gol di Dibling su assist di Lallana. Un pareggio che, ad ogni modo, serve a poco ad entrambe: come Everton e Leicester, sono ancora senza vittorie, ma la neopromossa è a quota 3, con il Southampton ultimo a 1 insieme a Toffees e Wolverhampton.

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER UNITED 0-0

Il Manchester United centra il primo pareggio del suo campionato ma rischia ora di finire già a -8 dal City. I Red Devils centrano un legno al 27′ minuto con Garnacho, che ci prova dal limite colpendo la traversa, poi è Eze ad impegnare severamente Onana. Nel secondo tempo, le Eagles recriminano per un rigore con Sarr che cade in area, ma si resta senza tiro dagli undici metri. Poco dopo, è ancora l’ex Inter a fermare sia Nketiah che ancora Sarr, poi di nuovo Eze sfiora lo specchio della porta e l’1-0. I Red Devils non riescono a rendersi pericolosi nemmeno con l’ingresso in campo dell’ex Atalanta Hojlund e con Rashford, così lo 0-0 di partenza non cambia. United a 7 punti come il Tottenham, mentre il Crystal Palace, ancora senza vittorie, sale a quota 3 insieme alle neopromosse Leicester e Ipswich.