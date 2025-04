Il Liverpool batte l’Everton e allunga a +12, vincono City e Newcastle

La 30^ giornata della Premier League non consegna un passo falso al Liverpool, che vince il Merseyside Derby: 1-0 dei Reds sull’Everton, la decide Diogo Jota col tocco vincente al 57′ minuto. Slot resta così a +12 sull’Arsenal, mentre il Manchester City si prende momentaneamente il quarto posto: 2-0 sul Leicester. Vittorie pesanti per Ipswich e Aston Villa, sfuma il successo del Southampton. Tonali è decisivo: il Newcastle batte 2-1 il Brentford.

LIVERPOOL-EVERTON 1-0

Il Merseyside Derby si tinge ancora del rosso del Liverpool, che sconfigge 1-0 i rivali: 100^ vittoria nella stracittadina. Iniziale equilibrio ad Anfield, con Diogo Jota protagonista, poi ecco un episodio che fa discutere: fallaccio di Tarkowski su MacAllister, il Var non opta per il rosso tra le proteste. Beto si vede annullare il vantaggio, poi sale di tono il Liverpool: Pickford salva su Salah e Gravenberch, due volte. Beto colpisce anche un palo, ma Anfield spinge il Liverpool alla vittoria. La meritata rete arriva al 57′ minuto: assist di Luis Diaz per Diogo Jota e vittoria per 1-0. Nel finale infatti l’Everton, visibilmente colpito, non si rende mai pericoloso. Sorride Slot, coi suoi che salgono a 73 punti: rimane il +13 sull’Arsenal. Everton in 14a posizione con Tottenham e West Ham.

MANCHESTER CITY-LEICESTER 2-0

Dopo due passi falsi, il Manchester City torna a vincere e si riprende momentaneamente il quarto posto: dominio e 2-0 sul Leicester. Nonostante l’assenza di Erling Haaland, che rischia di rientrare solo per il Mondiale per Club, Guardiola e i suoi passano subito. Bastano tre minuti per bucare la difesa rivale con Grealish, che sfrutta l’assist di Savinho e si sblocca in Premier League dopo 14 mesi. El Khannouss sfiora il pari, poi il Leicester si spegne e consegna completamente il match ai rivali. Al 29′ minuto un grave errore di Hermansen favorisce il raddoppio di Marmoush, che non sbaglia: gara praticamente finita. Il Man City sfiora il bis con Savinho e l’egiziano nel primo tempo, mentre il Leicester toglie Vardy per evitare un potenziale doppio giallo e non è mai pericoloso. Nella ripresa Marmoush sfiora la doppietta, il Man City ritrova Bobb e si limita a controllare. Esulta Guardiola, che torna momentaneamente quarto con 51 punti: alle sue spalle Newcastle (50) e Chelsea (49). I Blues domani sfideranno il Tottenham.

BRIGHTON-ASTON VILLA 0-3

I sogni d’Europa del Brighton subiscono un’ampia battuta d’arresto, perché l’Aston Villa lo travolge con un netto 3-0. Match subito a senso unico, con Konsa e McGinn vicinissimi alla rete. Rashford calcia a lato e anche Cash rischia di segnare per i Villans, che poi lasciano l’iniziativa ai rivali: Martinez salva su Mitoma e palo per Ayari prima del riposo. Nella ripresa, l’Aston Villa colpisce subito: Martinez salva su Vanhecke e aziona la ripartenza, finalizzata da Rashford al 51′ minuto. L’ex Man Utd colpisce e il Brighton reagisce subito, ma si vede annullare il pari: mani di Mitoma all’inizio dell’azione del gol di Adingra. Entra Asensio negli ultimi venti minuti e, dopo aver sfiorato la rete, la trova al 77′ minuto: tocco da pochi passi sul secondo assist di Rogers. Watkins sfiora il tris e, nei dieci minuti di recupero, l’Aston Villa la chiude dopo aver rischiato: tris di Malen. I Villans salgono così in settima posizione con 48 punti, scavalcando i Seagulls che si fermano a quota 47.

NEWCASTLE-BRENTFORD 2-1

Non si ferma la rincorsa alla Champions League del Newcastle, ringalluzzito dal 2-1 sul Brentford. La decide Sandro Tonali, in un match che si mette subito bene per i Magpies: Isak e Joelinton vicinissimi alla rete. Le difese funzionano nel primo tempo e, al 45′ minuto, Isak commette un clamoroso errore di valutazione: non tira da buona posizione e serve Barnes, che segna ma era in offside. Lo svedese si fa comunque perdonare al 47′ minuto del primo tempo, con la 20^ rete della sua stagione: Newcastle avanti per 1-0 al riposo. Nella ripresa Murphy sfiora due volte il bis, poi ecco il pari delle Bees: Pope stende Wissa e Mbeumo, al 66′ minuto, non sbaglia dal dischetto. L’equilibrio sul campo dura solo sette minuti, perché al 73′ minuto Sandro Tonali decide la sfida. Magia del centrocampista azzurro, che vede il portiere mal posizionato e calcia addirittura a ridosso della linea di rimessa laterale: traiettoria imprendibile e 2-1 al minuto 73. Joelinton e Willock sfiorano il tris del Newcastle, mentre il Brentford protesta: fallo che sembrava esserci su Damsgaard nel maxi-recupero e niente rigore. Il match finisce tra le polemiche, ma i Magpies salgono al quinto posto: 50 punti e -1 dal Man City. 11a posizione per il Brentford, fermo a quota 41.

BOURNEMOUTH-IPSWICH 1-2

Sorpresa a Bournemouth: i padroni di casa perdono 2-1 contro l’Ipswich. Buon avvio delle Cherries, con Ouattara che non trova la rete. Rispondono gli ospiti, ma rischiano ancora: Palmer salva su Semenyo, O’Shea è decisivo sulla linea sul tiro di Scott. Sembra tutto pronto per la rete dei rossoneri, invece al 33′ minuto passano gli ospiti: grande azione di Enciso e 1-0 di Broadhead. L’Ipswich non ha mai vinto quest’anno e rischia anche il bis con Enciso, prima di tornare in difesa: Palmer salva su Scott e Christie. Al 61′ minuto, però, Delap vince lo scontro con Huijsen e buca Kepa: è 2-0. Tolto un rigore su Semenyo, ma il Bournemouth accorcia al 68′ minuto: Evanilson accorcia in tap-in. Semenyo sfiora il pari e Palmer evita il gol dell’ex Porto, facendo vincere l’Ipswich. Finisce 2-1 ed ecco la prima vittoria della terzultima, che sale a quota 20 punti: dovrà recuperare nove punti in otto turni al Wolverhampton, per salvarsi. Si ferma a quota 44 un Bournemouth sempre più in crisi, forse anche per le voci su Iraola: Europa lontana, dopo aver sfiorato il quarto posto a inizio anno.

SOUTHAMPTON-CRYSTAL PALACE 1-1

Non c’è pace per il Southampton, che manca la sua prima vittoria in Premier League dal 2 novembre. Juric e i suoi vengono raggiunti dal Crystal Palace, che interrompe la sua striscia vincente (sei gare e sei clean sheet) in trasferta. Inizia con una traversa di Mateta la gara del St. Mary’s, ma i Saints rispondono con Mateus Fernandes e pareggiano al 20′ minuto: il portoghese serve Onuachu, che incorna di testa l’1-0. Ramsdale salva su Mateta e su Nketiah, mentre Eze ha le polveri bagnate: due errori a tu per tu col portiere. Juric sogna la prima vittoria nella sua gestione in Premier League, ma non ha fatto i conti con un’annata maledetta: al 92′ minuto Lerma pesca Matheus França, che pareggia sull’1-1. Sfuma dunque il successo del Southampton, sempre ultimo con 10 punti e praticamente retrocesso: settimana prossima potrebbe arrivare l’ufficialità. Servono due punti per non diventare la peggior squadra nella storia della Premier, un triste primato detenuto dal Derby County con 11 punti. Sale a quota 40, invece, il Crystal Palace.