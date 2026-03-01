Il Diavolo passa a Cremona nel finale. La Dea cade in Emilia

CREMONESE – MILAN 0-2

89’ Pavlovic, 94’ Leao

I rossoneri rimangono agganciati al rush scudetto con l’Inter, ma per piegare la resistenza di una Cremonese caparbia è servito un finale di gara da tutto per tutto. Le reti di Pavlovic e Leao allo scadere, permettono all’undici di Allegri di tenere ancora aperto un piccolo spiraglio di speranza, anche se recuperare 10 punti ai cugini nerazzurri – quando mancano undici giornate al termine – non sarà affatto semplice: il testa a testa del prossimo turno, dunque, sarà un vero snodo cruciale per il titolo. Il lunch match odierno, nel frattempo, ha mostrato un Milan che ha faticato e non poco a trovare la via del gol contro un rivale ben messo in campo e che aveva già fatto male proprio al Diavolo nel match d’andata (prima giornata). Gli ospiti, fin dai primi minuti, hanno anzi sofferto le iniziative insidiose dei grigiorossi, vicini alla rete del vantaggio con i suoi attaccanti Bonazzoli e Vardy. Una falsa partenza che avrebbe potuto destabilizzare i buoni propositi con i quali i meneghini si erano presentati all’appuntamento. Solo a fine frazione si è cominciato ad intravedere un timido segnale da parte di Leao e Pulisic, ma se nel primo caso il portoghese si è divorato una ghiottissima occasione, lanciato a tu per tu con il portiere Audero, nel secondo blitz è stato monumentale l’estremo italo-indonesiano a negare la rete all’americano. Il Milan fatica a trovare le chiavi giuste per sbloccarla e allora Allegri tenta la carta Fullkrug nel corso della ripresa (per un inconsistente Saelemaekers). Il tedesco, poco dopo, colpisce di testa senza trovare lo specchio della porta e con il pallone che schizza al di sopra della traversa. Bisogna allora attendere l’89’, minuto in cui dalla mischia sotto porta spunta il piede di Pavlovic per l’insperato vantaggio del Diavolo. Saltati in aria gli schemi e con la Cremonese riversata in avanti alla disperata ricerca di un pari salvifico, Leao ne approfitta per lanciarsi in contropiede e insaccare il gol del raddoppio che pone fine alle ostilità (94’). Per la squadra di Davide Nicola è una vera e propria beffa che ha effetti devastanti anche sulla sua classifica: la Cremonese rimane bloccata a pari punti (24) con Lecce e Fiorentina al terz’ultimo posto. Per la salvezza ci sarà ancora da soffrire.

SASSUOLO – ATALANTA 2-1

23’ Koné (S), 69’ Thorstvedt (S), 88’ Musah (A)

Importante vittoria del Sassuolo che ferma la corsa Champions dell’Atalanta. Con 6 punti conquistati su 6 disponibili – fra l’altro – i neroverdi fanno il pieno contro la formazione di Raffaele Palladino. Se il 3-0 dello scorso novembre pose fine all’esperienza di Ivan Juric sulla panchina bergamasca, il successo odierno serve alla squadra di Fabio Grosso per insediarsi al nono posto, sorpassando almeno per una notte il Bologna (in campo domani sera a Pisa). Gli orobici non perdevano fuori casa, in campionato, da quasi tre mesi, cioè dal 3-1 subìto a Verona all’inizio della gestione Palladino. Una sconfitta quella del “Mapei Stadium” da archiviare al più presto perché mercoledì sera i bergamaschi saranno ancora in campo nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Per gli emiliani si tratta, invece, del terzo successo consecutivo dopo quelli ottenuti recentemente contro Udinese e Verona. Partita di grande intensità e di grande spessore per diversi motivi, spartiacque il 16’: l’espulsione di Pinamonti (rosso diretto) poteva rappresentare il punto di non ritorno per i padroni di casa che invece hanno saputo riorganizzarsi senza che il proprio allenatore dovesse operare alcun cambio. Pur rischiando in qualche circostanza di subìre la rete avversaria nel primo tempo, il Sassuolo ha invece trovato il gol del vantaggio al 23’: azione d’angolo battuto da Lorienté, tentativo di deviazione aerea di Thorstvedt, pallone che filtra verso il secondo palo dove è ben appostato Koné, pronto alla deviazione vincente. Il raddoppio degli emiliani si concretizza al 69’ con un gran tiro di sinistro da fuori area di Thorstvedt. Nel finale, la rete di Musah (88’) è servita solo ad alimentare le speranze atalantine di poter raddrizzare una partita che il Sassuolo archivia invece a suo favore.