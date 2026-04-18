Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Premier League

Lo United batte il Chelsea e vede la Champions, De Zerbi, che beffa!

Nelle partite del Sabato della 33^ giornata di Premier League, nel posticipo lo United stende il Chelsea con una vittoria di misura e si avvicina alla Champions:i Red Devils vincono 1-0 a Stamford Bridge e sono sempre più terzi. Il Tottenham è in crisi nera: De Zerbi ripreso sul 2-2 dal Brighton al 95’minuto. Sorprendente vittoria del Bornemouth in casa del Newcastle: Iraola vuole regalare e regalarsi l’Europa. Okafor sugli scudi nella partita dove il Leeds ha messo un punto quasi definitivo sulla retrocessione del Wolverhampton. Solo 0-0 tra Brentford e Fulham.

Apr 18, 20263 Lettura
Manchester United's Benjamin Sesko (centre) celebrates scoring their side's third goal of the game with team-mates Diogo Dalot (left) and Matheus Cunha during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Sunday March 15, 2026.

Nelle partite del Sabato della 33^ giornata di Premier League arriva una vittoria dal sapore di Champions League per il Manchester United, che piega il Chelsea 1-0 a Stamford Bridge grazie alla rete di Cunha al 43’ minuto. I Red Devils salgono a 58 punti, a +10 sul sesto posto occupato dai Blues. Crisi nera per il Tottenham, che resta in zona retrocessione dopo il 2-2 interno contro il Brighton: Rutter al 95’ minuto nega la prima vittoria a De Zerbi, che resta in zona retrocessione. Solamente uno scialbo 0-0 tra Brentford e Fulham.

TOTTENHAM-BRIGHTON 2-2

Arriva un altro pari per il Tottenham, beffato sul 2-2 allo scadere dal Brighton. I padroni di casa spingono forte sull’acceleratore fin da subito, ma per il gol del vantaggio devono aspettare il 39’ minuto: assist di un ispirato Xavi Simons per l’1-0 di Pedro Porro. I Seagulls non ci stanno, e al 48’ minuto (ma nel recupero del primo tempo) Mitoma trova un sinistro diagonale sotto la traversa che vale l’1-1. L’incubo degli Spurs sembra non finire, e il secondo tempo vive di poche emozioni e ritmi non elevatissimi. Xavi Simons al 77’ minuto torna protagonista con un destro a giro sotto l’incrocio dei pali che significa 2-1, ma quando tutto lascia pensare alla prima vittoria degli Spurs sotto la guida di De Zerbi, ecco che arriva la beffa: al 95’ minuto Rutter di sinistro buca Kinsky per la seconda volta, gelando l’Hotspur Stadium con la rete del definitivo 2-2. Il Tottenham sale a 31 punti ma resta diciottesimo, a -1 dal West Ham (impegnato lunedì sera in casa del Crystal Palace) e a -2 dal Nottingham Forest (che domani ospita il Burnley).

LEEDS-WOLVERHAMPTON 3-0

Il Leeds prova a tirarsi fuori dalla lotta salvezza con un netto 3-0 sul Wolverhampton, ultimo, che porta la squadra di Fare (quarto risultato utile di fila) a 8 punti di vantaggio sul Tottenham. I Wolves aspettano solo l’aritmetica di una retrocessione di fatto già decisa da tempo: potrebbe arrivare lunedì, se il West Ham facesse risultato col Palace. In campo grande protagonista è ancora una volta l’ex Milan e Napoli Noah Okafor: prima al 18’ minuto, l’assist per l’1-0 di Justin, poi due minuti più tardi il raddoppio dello svizzero. Chiude la partita al 95’ minuto, Calvert-Lewin su calcio di rigore.

NEWCASTLE-BORNEMOUTH 1-2

Il Bornemouth, a sorpresa, vince in casa del Newcastle, quasi sul finire della partita. Le Cherries la sbloccano al 32’ minuto con Tavernier, pareggio dei padroni di casa al 68’ minuto con Osula. Il Bournemouth trova all’85’ minuto il gol vittoria a Newcastle e col 2-1 chiuso da Truffert arriva a 13 risultati utili di fila. Le Cherries sono a quota 48, di nuovo in corsa per l’Europa, regalo che il manager Andoni Iraola sogna per celebrare il già annunciato addio a fine stagione. Il Newcastle, con Sandro Tonali capitano e in campo 86 minuti, scivolano al 14° posto con 42 punti.

BRENTFORD-FULHAM 0-0

Partita scialba e niente gol tra Brentford e Fulham: le Bees salgono a quota 48 col quarto pareggio consecutivo e tengono vivo il sogno europeo, i Cottagers sono a 45 dopo il terzo risultato utile nelle ultime 4 partite.

CHELSEA-MANCHESTER UNITED 0-1

Nel posticipo delle 21.30, colpo Champions del Manchester United, che piega il Chelsea 1-0 a Stamford Bridge. I Blues dominano a lungo nel corso del primo tempo, e subito dopo undici minuti sfiorano il gol con il palo colpito da Estevao. A pochi istanti dall’intervallo però, i Red Devils sbloccano il match un po’ a sorpresa: assist di Bruno Fernandes per l’1-0 di Cunha. Gli uomini di Rosenior cercano incessantemente il pari anche nella ripresa, Delap di testa colpisce la traversa al 56’. La formazione allenata da Carrick resiste fino alla fine, portando a casa tre punti fondamentali. Il Manchester United sale a quota 58 punti, in terza posizione a +3 sull’Aston Villa (impegnato domani contro il Sunderland). Fermo a quota 48 il Chelsea, a -4 dal quinto posto (valido per la qualificazione in Champions League) occupato dal Liverpool (che sempre domani è impegnato nel derby contro l’Everton).

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Il Man City riapre la corsa al titolo. Incubo De Zerbi all’esordio

Apr 13, 2026

L’Arsenal trema, il Liverpool non sbaglia e il Brighton sogna l’Europa

Apr 11, 2026

West Ham a valanga: Castellanos e Mavropanos affondano i Wolves

Apr 11, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.