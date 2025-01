Il Psg ribalta il City e inguaia Guardiola. Real show, tonfo Bayern

Negli anticipi delle 18.45 c’è la prima gioia di questa Champions League per il Lipsia che supera lo Sporting Lisbona per 2-1. I tedeschi vanno in vantaggio al 19° minuto con Sesko e su questo punteggio chiudono il primo tempo. Nella ripresa lo Sporting pareggi al 75° con un goal di Gyokeres, ma la gioia del pareggio dura poco e tre minuti dopo arriva la firma di Poulsen che regala al Lipsia i primi tre punti di questa competizione, purtroppo inutili essendo ora aritmeticamente fuori. Lo Sporting si gioca invece tutto all’ultima gara per restare tra le prime 24. Nella stessa fascia oraria vittoria anche per lo Shaktar Donetsk che supera il Brest, con le reti di Kevin e Sudakov, arrivate rispettivamente al 18° e al 37° minuto, quest’ultima su calcio di rigore. Gli ucraini conservano la speranza di arrivare tra le prime 24, mentre i francesi possono ancora sperare nella qualificazione tra le prime otto.

Vittoria netta per l’Arsenal che super la Dinamo Zagabria con un netto 3-0. A regalare i tre punti ad Arteta ci pensano Rice che sblocca la gara dopo appena due minuti di gioco, Havertz che sigla il raddoppio al minuto 66 e Odegaard che mette il punto esclamativo al 91°. Gli uomini di Arteta sono ora al terzo posto a quota 16 punti e potrebbero accedere direttamente agli ottavi, forse, anche con un pareggio, mentre si gioca tutto all’ultimo appuntamento la Dinamo che spera di arrivare tra le prime 24.

Stesso risultato, ma molto più sorprendente, per il Feyenoord che fra le mura amiche supera il Bayern Monaco. A decidere quella che è una vera e propria impresa per il club olandese sono le reti di Gimenez che sigla una doppietta al 21° minuto e al 54° sempre del primo tempo, in un recupero di nove minuti sorprendentemente lungo, trasformando un calcio di rigore. Il terzo goal che chiude i giochi arriva all’89° per opera di Ueda su assist di Milambo. Il Feyenoord è ora quota 13 punti all’undicesimo posto e nell’ultima giornata punta a consolidare il piazzamento fra le prime 24, per quanto l’aritmetica riservi qualche speranza anche per le prime otto, dove però servirebbe più di qualche incastro favorevole. Obbligato alla vittoria il Bayern che con 12 punti non può permettersi passi falsi.

Vittoria di misura invece per il Celtic che supera gli svizzeri dello Young Boys con una rete di Benito al minuto 86, dopo un rigore fallito da Engels al 41° del primo tempo. Gli scozzesi ad oggi sono tra le 24 ammesse ai play – off e nell’ultima gara del girone può consolidare la sua posizione per assicurarsi il passaggio alla prossima fase. Definitivamente fuori dai giochi lo Young Boys ancora a zero punti.

Spettacolo puro, come promesso, al Parco dei Principi tra Paris Saint – Germain e Manchester City. Dopo una prima frazione conclusa a reti bianche, nella ripresa il match cambia totalmente volto con quattro goal nel giro di dieci minuti. Gli uomini di Guardiola vanno avanti al 5° della ripresa con Grealish, a cui segue il raddoppio di Halland tre minuti dopo, per una gara che sembrava essere in discesa. Invece, tempo altri tre minuti e al 56° arriva il goal di Dembelè che riapre i giochi, a cui segue il pareggio di Barcola al 60°, per una partita che dopo un quarto d’ora dall’inizio del secondo tempo è già folle. Come non bastasse, al minuto 78 i parigini completano la rimonta con un goal di Neves e in pieno recupero, dopo un lungo controllo Var, arriva la firma di Goncalo Ramos e il fischio finale che fa impazzire di gioia il Parco dei Principi. Al Psg basta un punto nella prossima gara per andare ai play-off, mentre il City ha solo la vittoria per evitare quella che sarebbe una clamorosa esclusione.

È matematicamente ai play-off anche il Real Madrid che strapazza il Salisburgo. Il primo tempo è tutto nel segno di Rodrygo che porta in vantaggio i suoi al 23° su assist di Bellingham e sigla una doppietta undici minuti più tardi sempre su un assist dell’inglese. La seconda frazione riprende sotto lo stesso copione, con la rete di Mbappé dopo tre minuti, a cui segue la doppietta di Vinicius ai minuti 55 e 77, raggiungendo il traguardo dei 100 goal (poi 101) con la maglia del Real, risultando come il secondo brasiliano nella storia del club, a meno tre reti da Ronaldo il Fenomeno.