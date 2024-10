Il Torino torna alla vittoria, l’Udinese batte il Cagliari

Tre sconfitte di fila cominciavano a pesare. Il Torino torna alla posta piena piegando di misura un Como che, come di consueto, si è espresso con buone geometrie ma non ha saputo capitalizzare le occasioni create. Dopo un primo tempo con occasioni a singhiozzo, la ripresa è decisamente salita di temperatura offrendo un andamento più divertente. I lariani hanno pagato una brutta ingenuità di Braunoder che ha favorito la rete di Nije in una partita che, diversamente, sarebbe molto probabilmente finita a reti bianche. Il Torino sale temporaneamente al sesto posto con quattordici punti, la compagine di Cesc Fabregas, dopo la quarta sconfitta stagionale, resta a quota nove. Torino in campo con il modulo 4-4-2 che comprende un recuperato Sanabria. Davanti all’estremo difensore MIlinkovic- Savic agiscono sulla linea di difesa Masina a destra, Coco a sinistra e Maripan al centro, il centrocampo a cinque con Lazaro a destra e Walukiewicz a sinistra, Linetty in posizione centrale con i più avanzati Vlasic e Ricci e attacco a due pungiglioni con Adams e Sanabria. Il Como risponde con il 4-2-3-1, davanti ad Audero a presidio dei pali operano Moreno laterale di destra, Goldaniga al posto di Van Der Brempt sulla fascia sinistra e Dossena e Kempf al centro, Perrone e Sergi Roberto stazionano a centrocampo, Fadera, Paz e Strefezza in trequarti e l’ex Milan Cutrone è l’unica punta. Torino reduce da tre sconfitte consecutive e in cerca di riscatto, Como che non vince da due turni e proveniente dal pareggio con il Parma. Al 3’ il Como fa già registrare il primo ammonito ovvero Strefezza per un intervento su Ricci. All’11’ i lariani si rendono pericolosi con Nico Paz che riceve la sfera da Sergi Roberto ma calcia a fil di palo. Le due squadre tendono a controllarsi e le occasioni fioriscono con il contagocce. Al minuto 23 i granata si rendono pericolosi con Ricci che, su assist di Lazaro, calcia a lato. Al 24’ è il Como a beneficiare di un’occasione da rete con Fadera ma Milinkovic Savic respinge. Al 41’ i granata vanno in rete con Adams su assist di Walukiewicz, Ayroldi annulla però per fuorigioco. Il primo tempo finisce in archivio a reti bianche con un andamento equilibrato.

Al 5’ della ripresa Ricci sfiora il palo mancando la rete del vantaggio granata. Quattro minuti dopo i padroni di casa si avvicinano di nuovo al vantaggio, Vojvoda serve Adams che calcia, la palla è respinta e finisce a Sanabria che si vede respingere sulla linea di porta da Goldaniga la sua conclusione a botta sicura. Al 13’ Torino ancora pericoloso con un’incornata di Lazaro servito da Vlasic, Audero però è bravo a respingere. Al 16’ il Como prova a rispondere con Strefezza che, servito da Nico Paz, impegna Milinkovic Savic in una non facile respinta. Ripresa decisamente più vivace e ricca di spunti rispetto alla prima frazione con le due squadre che osano maggiormente. Al 25’ Strefezza, su assist di Perrone, impegna ancora il portiere della squadra di Paolo Vanoli. Al 26’ i lariani rispondono con Nico Paz, Milinkovic Savic respinte, poi il pallone termina sulla traversa. Al 30’ un’ingenuità della difesa comasca favorisce il vantaggio del Torino, Braunoder serve Audero ma il suo passaggio è troppo breve, si inserisce Nije che deposita in rete a porta sguarnita. Al 44’ Vojvoda potrebbe raddoppiare ma il suo tiro non è preciso, Ayroldi aveva comunque fermato il gioco. Al 47’ il Como ha l’occasione per pareggiare, Kempf serve Cutrone che impegna Milinkovic Savic a terra. Il Torino torna al successo dopo tre sconfitte.

Con un gol per tempo, di Lucca al 38′ pt e di Davis al 33′ st, l’Udinese batte il Cagliari nel primo dei due anticipi di oggi della 9/a giornata e sale provvisoriamente al terzo posto della classifica, con 16 punti, alla pari con la Juventus. I sardi hanno giocato in dieci per un’ora a causa dell’espulsione di Makoumbou per doppia ammonizione.