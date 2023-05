L’Atalanta come la Juve, pronta una squadra Under 23

Per ora la possiede soltanto la Juventus. In un futuro non lontano, però, anche l’Atalanta potrebbe imitarla. I nerazzurri hanno serie intenzioni di creare una squadra satellite under 23 che possa bazzicare il campionato di serie C ed essere serbatoio per la crescita di talenti destinati magari un giorno alla prima squadra. La conferma viene dal presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.

Secondo quanto riferisce “Calcio Atalanta”, la Dea sarebbe già in rampa di lancio per produrre tutta la documentazione necessaria. Lo ha affermato a Milano in una conferenza stampa congiunta con l’amministratore delegato Luigi De Siervo “C’è un dialogo aperto con la Lega Pro – ha affermato Casini – non freddezza. Stiamo lavorando per aggiustamenti per consentire l’iscrizione di una nuova seconda squadra , se non due. Le regole attuali sono sufficienti, vorremmo certezza sul diritto d’iscrizione”.

Via libera, quindi, alle grandi manovre che dovrebbero portare alla nascita di un’Atalanta next generation sul modello della Juventus che quest’anno è stata finalista della Coppa Italia di Lega Pro e ormai da alcune stagioni frequenta il terzo livello della gerarchia calcistica tricolore. “Se una squadra di serie A vuole iscrivere la sua under 23 – ha concluso Casini- deve poterlo fare senza aspettare tempi lunghi”.