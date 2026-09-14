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Serie B

Palermo frenato ad Avellino: il Mantova lo aggancia in vetta

Set 14, 20261 Lettura

Una intensa e scoppiettante quarta giornata passa agli archivi con risultati decisamente importanti, il Palermo capolista prima del calcio d’inizio,in casa dell’Avellino in rimonta spedisce agli archivi la quarta giornata bloccandola sul risultato di 1-1, pareggio che dice non solo che la formazione campana è in salute e può lottare non solo per un posto nei playoff, ma al tempo stesso che il Palermo non è poi la schiaccia sassi che sembra ad inizio stagione,anche se il team siculo resta tra i più forti della categoria. Del pareggio maturato in Irpinia, ne approfitta il Mantova che imponendosi per 2-0 su di una Sampdoria alla deriva, tocca quota 10 punti agganciando il Palermo in vetta.

Chi resta ben saldo sulle ruote delle due battistrada è il Suditrol che tra le mura amiche viene bloccato dal Modena sul risultato di 1-1, pareggio che consente al team dell’Euregio di toccare quota 8 punti portandosi a due lunghezze dalle fuggitive, ed al tempo stesso consente alla formazione emiliana di agganciare quota 7 punti, restando in compagnia dell’Avellino, ma anche dell’Ascoli, sconfitto per 1-0 in casa del Padova che a sua volta tocca quota 7 punti. Si muove l’Arezzo e lo fa con decisione, imponendosi per 1-0 nel derby toscano contro l’Empoli, che gli consente di toccare quota 6 punti portandosi a ridosso della zona playoff.

Finisce con un pirotecnico 2-2 il match tra Cesena e Cremonese, risultato che regala ad entrambe le squadre un buon punto in classifica, soprattutto al team cesenate che in classifica scavalca il Pisa sconfitto tra le mura amiche per 4-1 dall’Entella, liguri che toccano 4 punti agganciando in classifica la Cremonese,ed il Verona sconfitto per 3-1 in casa del Benevento, stregoni che a propria volta volano a quota 4 punti. Primo successo stagionale per il Catanzaro, che tra le mura amiche supera per 1-0 la Carrarese, mentre finisce 1-1 il match tra Vicenza e Juve Stabia.

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Davide Piteo
Davide Piteo

Nato a Foggia un caldo 9 Luglio del 1981, sono cresciuto con la passione per il calcio e ciclismo, amando la Nazionale degli anni 90 particolarmente quella del Mondiale 90 ossia dell Notti Magiche, mondiale che per tanti si aprii con il Giro d'Italia dello stesso anno vinto da Gianni Bugno. Nel corso degli anni la voglia di raccontare mi ha spinto al giornalismo cominciando con il Giornalino della Parrocchia di San Michele e proseguito con tante esperienze locali e Nazionali,fino ad arrivare al mio approdo in Football Magazine nel 2012. Da quel momento in poi sono rimasto legato solo e soltanto a FM dove mi occupo di Ligue 1, ma nel corso degli anni ho seguito anche la MLS, Gold Cup, Europei e Mondiali. Obiettivi? continuare la mia crescita con FM dove occuparmi anche di altri campionati.

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