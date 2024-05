Liga: Il Barcellona chiude vincendo, 2-1 al Siviglia. Celta-Valencia 2-2

Ultima domenica di campionato in Spagna. Da oggi si penserà solo a confezionare le rose per la prossima stagione. Con ogni posizione già decisa alla penultima giornata, quest’ultima è stata utile solo per dare spettacolo e accomiatarsi dalle rispettive tifoserie. Poche sorprese in questo turno domenicale, eccetto per lo scherzetto del tutto inaspettato che il Mallorca ha realizzato ai danni del Getafe. Gli azulónes, che al 90’ vincevano per 1-0, hanno perso la gara per 1 a 2. Le reti dell’incredibile rimonta sono arrivate proprio nei minuti di recupero. Muriqi al 90’, e Maffeo al 93’, hanno strappato la vittoria in un Coliseum Alfonso Perez rimasto attonito per l’accaduto.

Tra Celta e Valencia finisce in parità con il risultato di 2-2. Sono gli ospiti a portarsi avanti nel punteggio grazie a una autorete di Caceres al 5° di gioco. Il pareggio del Celta è affidato a Aspas dagli undici metri. Un nuovo penalty, trasformato da Marí per il Valencia, riporta sopra la formazione ché. Il vantaggio degli ospiti non dura che un paio di minuti. Al 62’, infatti, giunge la rete del definitivo pareggio. A realizzarla è stato Douvikas. Anche Las Palmas-Alavés, entrambe confermate nella massima categoria, finisce con un pareggio. L’uno a uno finale nasce dai goal di Robles per l’Alavés e di Cardona per il Las Palmas. Sevilla-Barça ha definitivamente calato il sipario sul campionato 2023-24.

In un Sanchez Pizjuan in cui è andata in scena la feroce contestazione del pubblico verso la directiva sevillista, con cori di “Directiva dimisión” che si sono uditi per tutta la durata della partita, ha vinto il Barça con le reti di Lewa e Fermín contro l’unica marcatura del Sevilla, andato in rete con En-Nesyri. La gara è stata anche l’occasione per l’addio dei due allenatori, giunti al capolinea con le rispettive squadre. Sia Quique Sanchez Flores, che Xavi, esonerato appena venerdì scorso (Hansi Flick firmerà con tutta probabilità oggi un biennale) non faranno parte dei due club nella prossima stagione. Giuseppe Ortu Serra