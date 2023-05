Liga: Il Real non sbaglia, goleada Villarreal, vince l’Osasuna

La 34a giornata di Liga si apre con un bel pareggio tra Real Sociedad e Girona. Un 2-2 che permette alle due compagini di restare agganciate ai rispettivi sogni europei: la Real per la Champions; il Girona per la Conference, agganciata grazie alla sconfitta dell’Athletic. Pareggio in rimonta per los gironí. Un 2-0 per la Real (Oyarzabal su rigore e Silva) convertito in 2-2 da Couto e Stuani. Tutte le reti sono giunte nella prima metà di gara. Sul finire del match espulsione per Oriol Romeu del Girona.

Parte bassa della classifica sempre corta e movimentata, con 6 squadre in 5 punti, con 5 di queste raccolte in appena 2 punti. Dopo la caduta del Cadice di venerdì, è il turno dell’Almería a restare a bocca asciutta contro l’Osasuna. 3-1 il risultato finale di una partita che proietta la formazione di Pamplona verso prospettive europee, ma che lascia l’Almería con due soli punti di vantaggio sulla zona retrocessione propriamente detta e con una partita in più sul Valencia. Budimir, Abde e Moi Goméz gli autori del 3-0 dell’Osasuna, modificato nel punteggio dall’Almería solo al 92’ con Lazáro Vinicius.

Scontro europeo tra Villareal e Athletic Club. I padroni di casa, dopo un primo tempo equilibrato, superano di slancio la formazione basca. Primo tempo chiusosi sul 2-1 per il Villareal con reti di Baena e Jackson, e Sancet per los bilbainos su calcio di rigore. Ripresa dominante per il submarino amarillo e reti di Jackson, autorete di Aitor Paredes e ancora Baena per il definitivo 5-1. Il Villareal consolida il quinto posto mettendosi al riparo da una eventuale vittoria del Betis lunedì contro il Rayo. Athletic che perde il settimo posto ai danni del Girona, ma che rimane comunque in lotta e ad un punto di distanza.

Il Madrid batte per uno a zero un combattivo Getafe grazie ad una rete di Asensio al 70’. Una sconfitta, quella per gli azulónes che sa quasi di condanna alla Segunda. Gara priva di particolari spunti e dalle scarse conclusioni in porta: 3 contro 2 per i blancos. Il Madrid scavalca momentaneamente l’Atletico in classifica in attesa della gara dei rojiblancos (questo pomeriggio ore 16:15) e costringe il Barcelona a vincere in serata (ore 21:00) contro l’Espanyol per diventare campione di Liga e cantare l’alirón. Situazione terribile per il Getafe. Non solo rimane terzultimo, ma rischia seriamente di trovarsi alla fine della 34a giornata staccato quasi irrimediabilmente dalle formazioni che lo precedono in graduatoria.