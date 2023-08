Premier League: Newcastle e Brighton show, Everton subito ko!

È subito sfida tra Manchester City e Arsenal nella 1^ giornata di Premier League 23/24. Dopo la vittoria di ieri dei Citizens, arrivano tre punti anche per i londinesi. Arteta passa 2-1 sul Nottingham Forest, grazie alle reti di Nketiah e Saka. Inizia bene anche il Brighton di De Zerbi, che piega il Luton Town per 4-1. Vincono in trasferta Fulham e Crystal Palace, entrambe per 1-0 contro Everton e Sheffield. Bournemouth-West Ham 1-1. Nel posticipo esordio da sogno per Tonali: l’ex Milan segna in sforbiciata dopo pochi minuti e poi il Newcastle dilaga: 5-1 sull’Aston Villa

ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST 2-1

Ecco il primo botta e risposta del campionato tra Manchester City ed Arsenal: il giorno dopo il successo di Guardiola in casa del Burnley, l’allievo Arteta vince 2-1 all’Emirates, iniziando con tre punti l’avventura nella Premier League 2023/2024. E i gol che decidono il match per i londinesi arrivano nel giro di sei minuti, precisamente al 26′ minuto ed al 32′ minuto. A regalare il vantaggio ai Gunners è Nketiah, che riceve da Martinelli, si porta a spasso mezza difesa in area e poi con un destro deviato da Worrall batte Turner. Il raddoppio, invece, è un capolavoro di Saka, che dal limite fa partire un sinistro a giro che finisce sul secondo palo e si insacca per il 2-0 dei padroni di casa. Il doppio vantaggio nel giro di pochi minuti sembra addormentare la gara e l’Arsenal amministra, sfiorando poi il tris nella ripresa con Rice, fermato da Turner. La formazione di Cooper riapre tuttavia i giochi all’82’ minuto: Awoniyi, entrato da 11 minuti, accorcia le distanze su assist di Elanga. Dopo un lungo recupero, però, Arteta può tirare un sospiro di sollievo: prima vittoria e vetta della classifica insieme al City del suo maestro Guardiola.

BRIGHTON–LUTON TOWN 4-1

Esordio vincente per il Brighton di De Zerbi, che piega il neopromosso Luton Town 4-1. La squadra dell’ex tecnico del Sassuolo inizia molto bene, con la solita qualità nella costruzione e nel possesso del pallone. I padroni di casa insistono tanto sulla sinistra con Mitoma, ed è proprio il giapponese ad essere decisivo nel gol che apre la partita: al 36’ minuto cross preciso per l’incornata di March, che insacca l’1-0. Gli ospiti si fanno vedere solamente nel finale di primo tempo, che si chiude con il Brighton avanti di una rete. Nella ripresa, quando il Luton prova a spingersi in avanti, ecco che arriva il 2-0 dei Seagulls: al 71’ minuto Joao Pedro (all’esordio) conquista e trasforma un calcio di rigore, con Kaminski che intuisce ma non riesce a respingere. Dieci minuti più tardi altro penalty, questa volta però per gli Hatters. Morris è glaciale dagli undici metri, e riapre la partita con il gol del 2-1. La speranza degli ospiti dura poco, perché all’85’ il giovane Adingra sfrutta l’errore della difesa avversaria e firma il 3-1. Nel recupero c’è spazio anche per Ferguson, che in scivolata allo scadere trova il gol del 4-1 finale. Ottima partenza per il Brighton, contro un Luton tutt’altro che rinunciatario.

The perfect start to what should be an exciting season. Thank you for your support! 💙🤍 pic.twitter.com/7IZpd3ZP7O — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 12, 2023

EVERTON–FULHAM 0-1

Parte con il piede giusto la Premier del Fulham, corsaro per 1-0 in casa dell’Everton. Una prima frazione di gioco in cui i ritmi non sono elevatissimi. I bianconeri provano inizialmente a gestire il possesso della sfera, ma con il passare dei minuti i padroni di casa riescono ad esprimere maggiore qualità. Verso la fine del primo tempo forcing importante dei Toffees, che tentano la conclusione svariate volte, senza però trovare la via del gol. Si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa Leno continua ad impedire alla squadra di Dyche di sbloccare l’incontro, e al 76’ minuto gli ospiti passano addirittura in vantaggio: è il neoentrato Decordova-Reid a siglare l’1-0, sull’assist dell’ex Lazio Pereira. L’Everton prova in tutti i modi a riportare l’incontro in equilibrio, ma alla fine vince il Fulham 1-0.

BOURNEMOUTH–WEST HAM 1-1

Finisce in pareggio per 1-1 la sfida tra Bournemouth e West Ham. Il possesso del pallone viene gestito dai padroni di casa, ma a sfiorare più volte il gol sono gli Hammers. Tra le file degli ospiti i più ispirati sono Soucek e Benrhama, con l’algerino che va vicinissimo all’1-0 in un paio di occasioni. Dopo l’intervallo ecco che arriva l’1-0 degli Irons: al 51’ minuto Bowen si ritrova il pallone al limite dell’area dopo un contrasto vinto da Soucek, e fa partire un sinistro a girare che si spegne sotto la traversa. La formazione allenata da Iraola non si dà per vinta, e all’82’ minuto riesce a pareggiare i conti grazie all’ex Liverpool Solanke. I ritmi si spengono leggermente nei minuti finali, con la gara che termina 1-1. Un punto per parte in questa prima giornata di Premier.

SHEFFIELD UNITED–CRYSTAL PALACE 0-1

Non delude il Crystal Palace, che inizia con tre punti vincendo 1-0 in casa del Sheffield United. Dopo un avvio coraggioso dei neopromossi padroni di casa, il Palace prende in mano il pallino del gioco nel giro di pochi minuti. Eze ed Edouard scambiano spesso in avanti alla ricerca del vantaggio, che però non arriva. Al duplice fischio il risultato è fermo sullo 0-0, ma il vantaggio ospite non tarda ad arrivare: al 49’ minuto è proprio Edouard a stappare la gara, su assist di Ayew. La squadra di casa non ha le forze per impensierire gli undici di Hodgson, che trionfano 1-0 e si portano a casa i primi tre punti della stagione.

NEWCASTLE-ASTON VILLA 5-1

Il posticipo del Sabato della 1^ giornata di Premier League è veramente scoppiettante. Avvio da cuori forti tra Newcastle e Aston Villa: segna dopo sei minuti Sandro Tonali con un inserimento perfetto su cross di Gordon, che lo vede concludere a rete da pochi passi in acrobazia. Pochi secondi e altra chance per l’italiano, che trova però la deviazione decisiva di Martinez. L’Aston Villa è in partita e all’11’ minuto pareggia: crossa Digne, spizza Watkins e realizza Diaby al volo. Cinque minuti ed è nuovo vantaggio Magpies: l’ex Milan muove una punizione verso Botman, tocco in spaccata per Isak che appoggia in rete da pochi passi. Watkins sfiora il 2-2 in ripartenza, ma pochi istanti dopo Emery è costretto a registrare il brutto infortunio al ginocchio di Mings, sostituito da Pau Torres alla mezz’ora. L’attaccante svedese indirizza definitivamente il match al 58’ minuto, quando approfitta di un’incertezza di Konsa e fa 3-1 con un tocco sotto morbidissimo. Due minuti ed ancora lui sfiora la tripletta, ma calcia su “El Dibu”. Watkins cerca di tenere in partita i suoi con un destro che costringe Pope alla respinta, ma Cash spara alto da pochi passi. AL 77’ minuto Tonali imbuca per Barnes, appoggio in area per Wilson, che a porta vuota chiude l’incontro. Il 5-1 arriva al primo minuto di recupero, quando l’ex Leicester si trova ancora a tu per tu col portiere e questa volta conclude.