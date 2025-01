Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 16°giornata

Il primo weekend di Bundesliga del 2024 si apre con il big match tra il Borussia Dortmund e il Bayer Leverkusen. I gialloverdi sono reduci dal successo netto sul campo del Wolfsburg e si trovano ora al sesto posto in corsa per la zona Champions, con il quarto posto che dista solo due punti e ad oggi occupato dal Lipsia e sembrano aver intrapreso la strada per raddrizzare una stagione partita male. Per continuare su questa scia i vice campioni d’Europa devono fare risultato, possibilmente con una vittoria, contro un Bayer Leverkusen reduce dalla vittoria con un largo punteggio contro il Friburgo, registrando il quinto successo consecutivo in campionato e che al momento si trova al secondo posto in solitaria, accreditandosi come la principale antagonista del Bayern Monaco. Leverkusen favorito ma la sfida promette grandi emozioni.

Bayern Monaco che invece sarà impegnato nella trasferta contro il Borussia M’Gladbach. I bavaresi vengono dalla schiacciante e altrettanto importante vittoria contro il Lipsia, allungando sugli stessi Tori Rossi in classifica e mantenendo il comando del campionato, ora a più quattro sul Bayer Leverkusen. Di fronte c’è un M’Gladbach reduce dalla vittoria sul campo dell’Hoffenheim, la seconda consecutiva e trovandosi all’ottavo posto in classifica ma ben al didentro della lotta per un piazzamento europeo. Bayern favorito ma la sfida non va sottovalutata e presenta delle insidie.

Interessante anche la sfida tra il Red Bull Lipsia e il Werder Brema. I primi sono reduci dal pesante ko subito all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, che li ha fatti scivolare al quarto posto, costretti ora a difendere un posto in Champions League con diverse inseguitrici, più che insidiare la corsa per il titolo, con la vetta della classifica ora distante otto lunghezze. Una di queste concorrenti per il quarto posto è proprio il Werder Brema, settimo in classifica ma distante solo due punti dai Tori Rossi, reduce per altro dalla vittoria rotonda contro lo Union Berlino, la terza consecutiva. Il Lipsia è in una migliore posizione di classifica ma il Werder vive un momento decisamente migliore e le due squadre partono alla pari.

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 16°giornata

10.01 20:30 Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen – goal

11.01 15:30 St. Pauli – Eintracht Francoforte – 2

11.01 15:30 Friburgo – Holstein Kiel – 1

11.01 18:30 Borussia M’Gladbach – Bayern Monaco – 2

12.01 15:30 Red Bull Lipsia – Werder Brema – x