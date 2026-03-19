Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Pronostici Europa League

Pronostici Europa League: i nostri consigli per il ritorno degli ottavi

Pronostici e analisi delle partite di ritorno degli ottavi di Europa League

Mar 19, 20261 Lettura
STUTTGART, GERMANY - NOVEMBER 06: Gian Piero Gasperini, Head Coach of Atalanta, reacts during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between VfB Stuttgart and Atalanta BC at Stuttgart Arena on November 06, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

Oggi, giovedì 19 marzo 2026, si giocano i match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La serata è caldissima, con il “derby italiano” all’Olimpico e diverse sfide in bilico dopo i risultati dell’andata.

Ecco l’analisi e i pronostici per le partite principali:

I Match Chiave

Roma vs Bologna (Ore 21:00): Si riparte dall’1-1 dell’andata (reti di Bernardeschi e Pellegrini). La Roma di Gasperini ha il vantaggio del fattore campo, ma il Bologna di Italiano è una squadra che non si arrende mai. Ci si aspetta una gara tattica e molto tesa.

Aston Villa vs Lille (Ore 21:00): Gli inglesi hanno vinto 1-0 in Francia e sono i favoriti principali per la vittoria del trofeo. Il Lille dovrà scoprirsi per rimontare, lasciando spazi letali per Watkins e compagni.

Lione vs Celta Vigo (Ore 18:45): Dopo l’1-1 in Spagna, il Lione ha il destino nelle proprie mani tra le mura amiche. Il Celta è squadra ostica, ma l’esperienza europea dei francesi potrebbe fare la differenza.

Porto vs Stoccarda (Ore 21:00): Il Porto ha ipotecato la qualificazione vincendo 2-1 in Germania. Allo stadio Do Dragão i portoghesi raramente falliscono questi appuntamenti.

Friburgo vs Genk (Ore 18:45): Si riparte dall’1-0 per i belgi. Il Friburgo dovrà fare la partita, ma il Genk in contropiede è una delle squadre più pericolose di questa edizione.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Roma – Bologna Multigoal 2-4 Gara aperta a ogni risultato, ma con almeno due gol totali.
Aston Villa – Lille 1 (Vittoria Villa) Troppo superiore la squadra di Emery in casa; quota solida.
Lione – Celta Vigo 1X + Over 1.5 Il Lione dovrebbe passare il turno senza troppi patemi.
Porto – Stoccarda 1 (Testa a testa) Puntiamo sul passaggio turno del Porto dopo il vantaggio dell’andata.
Betis – Panathinaikos GOL Il Betis deve rimontare lo 0-1 e lascerà spazi ai greci.
Friburgo – Genk Over 2.5 I tedeschi spingeranno fin dal 1′; partita da “scintille”.

Il “Top Pick” di Oggi

Vittoria Aston Villa. La squadra di Birmingham sta dominando la competizione e ha dimostrato una solidità impressionante. Dopo lo 0-1 dell’andata, gestiranno il ritmo per colpire nelle ripartenze. È la base ideale per la tua schedina europea.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Pronostici Europa League: i nostri consigli per la finale

Mag 22, 2024

Pronostici Europa League: i nostri consigli per il ritorno delle semifinali

Mag 9, 2024

Pronostici Europa League: i nostri consigli per l’andata delle semifinali

Mag 2, 2024
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.