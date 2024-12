Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 18°giornata

Il 18° turno della Liga ha in programma un match a dir poco scoppiettante, almeno sulla carta: lo scontro al vertice tra Barcellona e Atletico Madrid. Soltanto un mese fa sarebbe stato impensabile parlare di scontro diretto, dato l’andamento altalenante dei Colchoneros e un Barça che non sembrava conoscere altro che la vittoria. Nel giro di poco tempo, il Barcellona sembra essere piombato in una crisi alquanto inaspettata, come dimostra l’ultima sconfitta interna contro il Leganés, mentre gli uomini di Simeone sembrano aver trovato l’alchimia giusta tenendo un rullino di marcia da vera grande squadra, come dimostrano le sette vittorie di fila in campionato, di cui l’ultima contro il Getafe. Oggi le due squadre si trovano a pari punti, con i blaugrana primi per differenza reti e la sfida potrebbe rappresentare una svolta per le sorti del campionato e delle due squadre. Atletico favorito per il miglior trend dell’ultimo periodo.

Fase di instabilità anche per il Real Madrid che, prima di alzare la Coppa Intercontinentale contro i messicani del Pachuca, grazie a un netto 3-0, rendendo Ancelotti l’allenatore più vincente della storia del club, è inciampato in un pareggio elettrico e sorprendente sul campo del Rayo Vallecano, facendosi scavalcare dai cugini. Ad oggi i Blancos sono terzi ma a un punto di distanza da Barcellona e Atletico Madrid e lo scontro al vertice potrebbe rappresentare una grande occasione per guadagnare punti in classifica su una delle due concorrenti o su entrambe. Per farlo, i campioni d’Europa in carica dovranno avere la meglio su un Siviglia reduce dal successo interno contro il Celta Vigo. Real ampiamente favorito.

Trasferta impegnativa anche per l’Atletico Bilbao che, dopo il pareggio contro l’Alavés che ha interrotto una mini serie di quattro vittorie consecutive, è impegnato sul campo dell’Osasuna reduce a sua volta dal pareggio sul campo dell’Espanyol, il quarto di fila. Come per il Real Madrid, anche per i Baschi l’occasione, in caso di tre punti, di avvicinarsi di più alle primissime posizioni, dato lo scontro d’alta classifica. Bilbao favorito ma il match si presenta ostico.

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 18°giornata

21.12 14:00 Getafe – Mallorca – 2

21.12 18:30 Osasuna – Atletico Bilbao – 2

21.12 21:00 Barcellona – Atletico Madrid – 2

22.12 16.15 Real Madrid – Siviglia – 1

22.12 18:30 Leganés – Villareal – 2