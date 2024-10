Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 9°giornata

Nel 9° turno della Liga spicca la sfida tra Real Madrid e Villareal. I Blancos sono reduci da un pareggio nella stracittadina contro l’Atletico, in un derby a dir poco acceso sia in campo che furori, dove la vittoria degli uomini di Carlo Ancelotti è sfumata in pieno recupero a causa della rete di Correa, a cui è seguita una sconfitta abbastanza clamorosa in Champions League contro il Lille. Al Bernabeu si presenta un Villareal reduce dalla vittoria interna contro il Las Palmas, terzo in classifica e che, con un’intera settimana a disposizione, tenta il colpaccio a Madrid per prendersi la seconda posizione. Il Real parte favorito ma il match si presenta aperto e può regalare spettacolo.

Impegno sulla carta più abbordabile per il Barcellona che, dopo la prima sconfitta stagionale sul campo dell’Osasuna, a cui è seguita una vittoria per 5-0 contro lo Young Boys in Champions League, cerca il riscatto in campionato in trasferta contro l’Alavés, reduce a sua volta da un ko esterno contro il Getafe.

Degno di nota anche il derby di Siviglia tra Sevilla e Betis. Tre punti separano in classifica le due squadre, con i padroni di casa a quota 9 lunghezze e reduci da un pareggio esterno contro l’Athletic Bilbao, a caccia dei tre punti nella stracittadina, per dare la svolta a una stagione con una partenza un po’ a singhiozzo e agganciare i rivali in classifica. D’altra parte, un Betis reduce da una vittoria fra le proprie mura contro l’Espanyol, con un trend migliore dei cugini, con 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime 5.

La giornata di campionato si chiude con la sfida, a dir poco interessante, tra la Real Sociedad e l’Atletico Madrid. Gli uomini di Simeone sono reduci da un derby giocato al cardiopalma contro il Real, con l’emozione del pareggio in extremis, a cui è seguita una netta debacle in Champions League contro il Benfica, in un avvio di stagione altalenante e al di sotto delle aspettative.

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 9°giornata

05.10 21:00 Real Madrid – Villareal – goal

06.14:00 Girona – Athelitic Bilbao – 2

06.16:15 Alavés – Barcellona – 2

06.10 18:30 Sevilla – Betis – x

06.10 21:00 Real Sociedad – Atletico Madrid – 2