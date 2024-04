Salah non basta ai Reds, l’Atalanta vola in semifinale!

La felicità può venire anche da una sconfitta. Lo ha capito bene l’Atalanta che, pur perdendo per 0-1 sul proprio campo contro il blasonato Liverpool, lo lascia al palo volando in semifinale in virtù del 3-0 con cui si è imposta all’andata all’Anfield Road. I bergamaschi si regalano così un sogno frantumando invece quello di una delle squadre più titolate del continente e del mondo. Adesso la squadra di Gian Piero Gasperini, per la candidatura alla clamorosa vittoria finale nella competizione. non si può più nascondere. Al 5′ il Liverpool beneficia di un calcio di rigore per un intervento con il braccio di Ruggeri. Dagli undici metri Salah trasforma dimostrando che i reds credono nella rimonta. Gli ospiti prendono coraggio e al 9’Szoboszlai, su assist di Salah, sta per colpire ma è bloccato da Musso. Al 12′ il Liverpool si rende ancora pericoloso con Diaz su assist di Gakpo, Musso però sventa l’insidia. La rete del vantaggio mette le ali agli inglesi che cercano di schiacciare i nerazzurri nella loro metacampo.

Al 13′ Szoboszlai calcia dal limite e una deviazione del suo tiro rischia di creare problemi a Musso, quest’ultimo, però, non si fa sorprendere. Al 28′ l’Atalanta prova a reagire con un tiro dal limite dell’ex Torino Miranchuk che termina però distante dalla porta inglese. Al 39′ , per poco, il Liverpool non raddoppia con Salah che cerca di approfittare di un’uscita avventata di Musso con un pallonetto ma mette fuori misura. Al 41′ l’Atalanta pareggerebbe con un tiro di Koopmeiners su assist di De Roon, il direttore di gara annulla però la rete ravvisando per l’olandese una posizione di fuorigioco. Al 45′ Liverpool in evidenza con un tiro altissimo di Arnold. Il primo tempo va in archivio con i reds in vantaggio di misura ma più volte vicini al raddoppio. L’Atalanta recrimina per la rete non convalidata a Koopmeiners che sarebbe significata un prezioso pareggio. Al 5′ della ripresa Ederson ha un’ottima occasione per pareggiare ma calcia addosso ad Alisson da ottima posizione.

All’11’ il Liverpool sfiora il raddoppio con Salah che riceve da Gakpo ma calcia su Musso. Al 13′ i reds ci riprovano con un’incornata di Van Dijk su punizione di Arnold che però non sorprende Musso. Il Liverpool continua a credere nella possibilità della rimonta. Al 15′ Zappacosta serve Koopmeiners che però sciupa malamente calciando un tiro centrale facile preda di Alisson. Al 24′ l’Atalanta ha l’occasionissima per pareggiare, Zappacosta cross per Scamacca che conclude oltre la traversa. Al 33′ il Liverpool propone un tema con una punizione di Robertson ma Musso capisce tutto e sventa. L’Atalanta cerca di arginare l’offensiva inglese per evitare che l’esito della qualificazione torni in discussione. Al 47′ il Liverpool cerca il raddoppio con una spizzata di testa di Nunez su punizione di Mac Allister ma Musso neutralizza. L’Atalanta può così stappare lo spumante.