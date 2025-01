Vittoria storica per il Bologna: altro pareggio amaro per la Juve

Il 21 gennaio 2025 è una data che tutti i Bolognesi faranno fatica a dimenticare. Nel penultimo appuntamento della fase a gironi della Champions League al Dallara si presenta un Borussia Dortmund in cerca di punti per la qualificazione alla fase successiva. Il primo tempo si mette in discesa per i tedeschi che passano in vantaggio al 15° minuto con un rigore trasformato da Guirassy, a cui si aggiunge l’infortunio di Orsolini in casa rossoblù al 35° dopo aver disputato fino a quel momento un’ottima gara.

La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio dei gialloneri e tre ammonizioni per gli emiliani, che denotano un certo nervosismo fra i ragazzi di Italiano. Nella ripresa succede tutto nel giro di due minuti. Al 71° arriva la rete del pareggio per opera di Thijs Dallinga su assist di Odgaard e appena un minuto dopo lo stesso Dallinga serve a Iling – Junior, entrato nel primo tempo al posto di Orsolini, il goal del vantaggio e della vittoria finale, per un’esplosione di gioia del tifo bolognese, per una vittoria storica, la prima in Champions League, malgrado l’aritmetica eliminazione.

Di certo meno emozionante la gara tra Brugge e Juventus. Nelle Fiandre si consuma infatti uno 0-0 con poche occasioni, con un solo tiro in porta in tutti i 90 minuti, da parte bianconera e con sette tiri fuori per i padroni di casa e 4 per gli ospiti, che non capitalizzano il tanto possesso palla. Alla luce di una prestazione opaca, la Juve si assicura la qualificazione ai play – off. Continua l’ottimo e inaspettato percorso europeo il Brugge.