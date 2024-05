Liga: L’Atletico chiude 4°, pari Real, Bilbao corsaro a Vallecas

La Liga saluta il suo pubblico di aficionados con l’ultima giornata della stagione, la trentottesima. Una giornata con poco mordente in quanto priva di obiettivi ancora da raggiungere per le varie formazioni. Senza la tensione dei tre punti in palio, le gare sono state usate più che altro per salutare i rispettivi pubblici. Per alcune formazioni si è trattato di un arrivederci nella massima divisione. Per altri di un addio, magari temporaneo, alla categoria.

L’Atletico chiude il campionato con una vittoria in trasferta contro la Real Sociedad. Un due a zero perentorio all’inglese. Un goal per tempo, in apertura e in chiusura di gara. Lino al 9’, infatti, dà il vantaggio ai colchoneros. Reinildo chiude i giochi al 93’. La Real, che ha creato più occasioni da rete, si congeda dal suo pubblico con un mesto risultato. Può tuttavia festeggiare la conquista di un posto in Europa League, il che rende il punteggio sul campo meno amaro.

Il Betis, settimo e qualificato in Conference, blocca sullo zero a zero i campioni di Spagna del Madrid al Bernabeu. Nella partita dell’addio di Kroos, il Betis avrebbe certamente meritato di vincere per il numero e la qualità di occasioni create. Curtois, al rientro dopo gli infortuni, ha salvato il risultato con i suoi interventi al pari del Var, che ha annullato la rete del vantaggio della formazione di Pellegrini verso la fine del primo tempo.

L’Athletic Bilbao espugna Vallecas con l’unico tiro in porta della partita. A realizzare la rete della vittoria è stato Nico Williams, al 67’. Il Rayo, salvata la categoria dopo una stagione grigia, saluta il suo pubblico dando l’arrivederci a una nuova avventura in Liga. Osasuna e Villareal, che terminano il campionato rispettivamente al 10° e 8° posto, si danno appuntamento per la prossima stagione con un risultato di parità. Uno a uno lo score dell’incontro. Con una rete per tempo, sono stati i padroni di casa dell’Osasuna a passare in vantaggio al trentesimo con Budimir. Il pareggio del Villareal è giunto nel secondo tempo per merito del comandante Morales.

Almería-Cadice, derby regionale tra retrocesse, è stata quella più scoppiettante e ricca di reti dell’intera giornata del sabato di Liga. I padroni di casa chiudono l’avventura in Primera con 6 reti ad 1 contro il Cadice. Melero, autorete di Zaldúa e doppiette di Arribas e Suárez, permettono ai giocatori dell’Almería di regalare ai propri beniamini uno dei pochi pomeriggi allegri dell’intera stagione. La rete della bandiera del Cadice è stata realizzata da Ocampos.