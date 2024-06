Euro 2024: Esordio con vittoria dell’Olanda nel gruppo D

Pre-partita horror con la polizia che spara e ferisce un uomo nei pressi dello stadio, che minacciava con ascia e molotov tifosi e forze dell’ordine. Tantissimo colore e calore da parte di entrambe le tifoserie con una prevalenza degli “Orange” all’interno dello stadio di Amburgo. È la ventesima sfida tra le due nazionali, nei 19 incontri precedenti le statistiche sono a favore dell’Olanda (9 vittorie Olanda, 3 vittorie Polonia e 7 pareggi).

Pronostico e statistiche rispettate anche in questa gara di esordio del Gruppo D di Euro 2024. L’Olanda ha infatti superato di misura (2-1) una tenace Polonia, iniziando il suo cammino in questa fase finale dell’Europeo con una vittoria. Vittoria del tutto meritata sia per la mole di gioco costruita, che per la percentuale di possesso palla e per le tante occasioni da gol create. La Polonia è passata sorprendentemente in vantaggio al 16’ del primo tempo e poi ha offerto un’ottima resistenza agli attacchi olandesi capitolando a poco meno di dieci minuti dalla fine quando il neo entrato Weghorst ha completato la rimonta segnando il gol vittoria.

PRIMO TEMPO – Olanda in campo con il 4-3-3 con gli undici preannunciati da Koeman, la Polonia risponde con il 3-4-3 senza il suo uomo migliore Lewandowski e con le sorprese Romanchuk e Urbanski dall’inizio. Piccola nota statistica, l’Olanda ha segnato una media di 1,76 reti a partita agli Europei (65 in 39 gare), è la media più alta tra le 24 partecipanti a questa edizione dell’europeo. Partono subito forte gli uomini di Koeman alla ricerca del gol del vantaggio. Al 2’ Gakpo si accentra dal lato sinistro dell’area ma il suo rasoterra a fil di palo è deviato in angolo da Szczesny. Al 10’ è Reijnders che impatta la palla in maniera sporca mandandola di poco a lato. Primo quarto d’ora di netto dominio Orange. Inaspettatamente al 17’ la Polonia passa in vantaggio. Angolo di Zielinski, stacco di Buksa che anticipa Van Djik e palla in rete alle spalle di Verbruggen.

Rabbiosa reazione dell’Olanda che alla ricerca del pareggio schiaccia la Polonia negli ultimi trenta metri. Al 20’ girata al volo di Van Dijk e respinta di Szczesny, al 21’ Depay spara alto dopo un difettoso controllo di Simons in area e al 27’ Tijani salva di testa in angolo una incornata ravvicinata di Reijnders. Il meritato pareggio è questione di poco e arriva al 29’ per opera di Gakpo (4 gol nelle ultime 8 partite in nazionale), che supera l’incolpevole Szczesny messo fuori causa sul tiro dell’attaccante dai 16 metri dalla decisiva deviazione di Romanchuk. Passano solo due minuti e la Polonia ha l’occasione per riportarsi in vantaggio, ma Verbruggen neutralizza con un ottimo riflesso la deviazione ravvicinata di Kiwior. Dopo il dominio iniziale e raggiunto il gol del pareggio, l’Olanda ha un po’ rallentato il ritmo e il match è ora più equilibrato. Fiammata Orange verso la fine del tempo con Gazko che al 43’ spara alto da pochi passi mangiandosi il gol del vantaggio e allo scadere con un diagonale di Depay di poco a lato. Dopo un minuto di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo, squadre negli spogliatoi sul punteggio di parità 1-1.

SECONDO TEMPO – Squadre in campo per i secondi 45 minuti con un cambio nelle file della Polonia, Moder al posto di Szymanski. L’Olanda riparte all’attacco così come aveva iniziato il match. Al 47’ Szczesny smanaccia un colpo di testa di Dumfries prima che arrivi sui piedi di Depay appostato davanti alla porta e al 54’ una combinazione Reijnders-Gakpo-Simons viene conclusa da quest’ultimo con un diagonale a lato. Al quarto d’ora punge la Polonia che quando riesce a presentarsi dalle parti dell’area avversaria mette sempre in apprensione la difesa olandese; ancora Kiwior e ancora Verbruggen che respinge il suo rasoterra. Al 62’ doppio cambio nell’Olanda con Koeman che inserisce forze fresche a centrocampo e in attacco (escono Veerman e Simons, al loro posto Malen e Wijnaldum). Forcing degli Orange con la Polonia che non riesce a ripartire. Al 65’ diagonale di Dumfries di poco a lato, al 69’ Depay mette alto scivolando in area al momento del tiro, al 70’ ancora Dumfries che vede il suo piatto destro ravvicinato respinto ancora dall’ottimo Szczesny, al 74’ stacco di De Vrij su corner alto di poco.

A dieci dalla fine altro doppio cambio nell’Olanda, entrano Frimpong e Weghorst per Depay e Gakpo, Koeman cambia la coppia d’attacco nella speranza di trovare il gol del vantaggio. Mossa azzeccata (e fortunata), passano infatti solo due minuti, palla filtrante di Akè per Weghorst che batte di prima intenzione superando Szczesny e completando la rimonta dell’Olanda. Dodicesimo gol in nazionale per l’attaccante dell’Hoffenheim e tulipani meritatamente in vantaggio. Allo scoccare del 90’ occasionissima per la Polonia, botta a colpo sicuro di Swiderski e grandissima parata di Verbruggen che nega il pareggio alla squadra polacca. L’arbitro assegna cinque minuti di recupero. Sterili tentativi della Polonia con la difesa olandese che non corre ulteriori pericoli. Triplice fischio dell’arbitro, l’Olanda supera meritatamente la Polonia e sale in vetta al girone D in attesa della sfida di domani Austria-Francia.

TABELLINO

POLONIA-OLANDA 1-1

POLONIA (3-4-3) Szczęsny; Bednarek, Salamon (86’ Bereczynski), Kiwior; Frankowski, Zielinski (cap.) (77’ Piotrowski), Romanchuk (55’ Slisz), Zalewski; Urbanski (55’ Swiderski), Buksa, Szymanski (46’ Moder).

Allenatore: Probierz

OLANDA (4-3-3) Verbruggen; Aké (87’ Van de Ven), Van Dijk (cap.), De Vrij, Dumfries; Schouten, Reijnders, Veerman (62’ Malen); Simons (62’ Wijnaldum), Depay (81’ Frimpong), Gakpo (81’ Weghorst).

Allenatore: Koeman

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo)

Marcatori: p.t: 17’ Buksa (P), 29’ Gakpo (O). S.t: 83’ Weghorst (O).