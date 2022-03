Allegri:”Dobbiamo essere ambiziosi. Chiellini e Dybala ci sono”

Dopo il pareggio nella gara d’andata la Juventus, per chiudere la pratica Villarreal nei tempi regolamentari e strappare il pass per i quarti di finale di Champions League, dovrà necessariamente vincere. Per questo Massimiliano Allegri chiede uno sforzo maggiore alla vigilia della gara:”“Dobbiamo avere l’ambizione di arrivare fino in fondo. Dobbiamo fare il massimo per ottenere il miglior risultato. Domani i tifosi dovranno dare una mano alla squadra, ci vuole un’atmosfera positiva. Bisogna avere equilibrio, la squadra lo sta trovando. E va mantenuto. Non vanno bene gli sbalzi di umore”.

FORMAZIONE – “Se ho le idee chiare? Le idee chiare le ho, speriamo di indovinarla…Chiellini e Dybala sono a disposizione. Bonucci è out, si è messo a disposizione – ed è stato molto bravo – ma ha un problema al polpaccio che non riesce a risolvere e deve stare fermo. Alex Sandro non si sentiva bene al polpaccio. Domani gioca Vlahovic“.

IL VILLARREAL – “La partita di domani è come una finale, che giochiamo in casa in un momento decisivo della stagione. La squadra sta bene e sta trovando un equilibrio importante, stiamo vivendo un bel periodo e siamo diventati un gruppo granitico. La nostra forza deve essere quella di pensare all’immediato e fare solo un passo alla volta. Quello contro il Villarreal è un match difficile e complicato, domani i tifosi dovranno darci una mano. É una squadra esperta e fisica con un allenatore bravo che concede poco o nulla e che sa leggere le partite. Dobbiamo capire bene i momenti della gara, concedere il meno possibile e commettere meno errori di loro nelle zone del campo che contano”