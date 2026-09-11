Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 10: Bryan Mbeumo of Manchester United is challenged by Aden McCarthy of Sabah during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Manchester United and Sabah FC at Old Trafford on September 10, 2026 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

Bayern e United travolgenti: pokerissimo bavarese. Rimonta folle Lens

Set 11, 20262 Lettura

La Champions League si apre nel segno delle big. Il Bayern Monaco impiega un tempo per abbattere la resistenza del Bodo/Glimt, poi dilaga nella ripresa con Musiala, Kane, Davies e la doppietta di Olise. Esordio senza sbavature anche per il Manchester United, che festeggia il ritorno nella competizione europea con quattro reti al Sabah. Finisce 1-1 Psv-Shakhtar, mentre il Lens completa una spettacolare rimonta sul campo dello Slavia Praga.

Bayern travolgente nella ripresa

Il risultato dell’Allianz Arena racconta un dominio netto, ma per il Bayern la gara si sblocca soltanto dopo l’intervallo. Nel primo tempo il Bodo/Glimt resiste alla pressione bavarese e viene salvato anche dal palo colpito da Kimmich al 35’. La svolta arriva al 47’: Kane serve Musiala, che firma l’1-0. Al 61’ i ruoli cambiano e l’inglese trova il raddoppio su assist di Olise.

Da quel momento non c’è più partita. Davies realizza il 3-0 al 77’, Olise cala il poker all’83’ e l’espulsione di Bjortuft complica ulteriormente il finale dei norvegesi. Al 92’ ancora Olise completa la doppietta personale e fissa il risultato sul 5-0, regalando alla squadra di Kompany un debutto europeo perfetto.

United, quattro gol per il ritorno in Champions

Parte forte anche il Manchester United, che supera il Sabah con un netto 4-0. Dopo una fase iniziale di studio, al 27’ Matheus Cunha rompe l’equilibrio e indirizza la sfida. Nel finale di primo tempo i Red Devils accelerano: Bruno Fernandes firma il raddoppio al 42’ su assist di Tielemans, mentre al 45’ Mbeumo libera Sesko, che realizza il 3-0.

Il Sabah prova a reagire nella ripresa senza riuscire a riaprire l’incontro. Al 68’ Lisandro Martinez mette definitivamente al sicuro il risultato. Per la squadra di Carrick arrivano così tre punti, quattro gol segnati e nessuna rete subita: un avvio convincente nel nuovo percorso in Champions League.

Psv fermato, rimonta folle del Lens

Equilibrio tra Psv Eindhoven e Shakhtar Donetsk, che chiudono sull’1-1. Gli ucraini passano avanti nel recupero del primo tempo con Mendoza, ma la risposta olandese è immediata: in apertura di ripresa l’ex Milan Sergino Dest trova il pareggio che resterà invariato fino al triplice fischio.

Spettacolo invece a Praga, dove il Lens batte 3-2 lo Slavia in un finale incredibile. I padroni di casa restano in dieci al 49’ per l’espulsione di Konecny, ma Sturm segna due volte e porta i cechi sul 2-1. Quando il successo sembra ormai vicino, i francesi ribaltano tutto nel recupero: Thauvin pareggia al 91’, quindi Aguilar firma al 93’ il gol del definitivo 3-2. Una rimonta che consegna al Lens tre punti pesantissimi nella prima giornata.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Roma, brivido Champions, Cristante sblocca, a Istanbul finisce 1-1

Set 10, 2026

Fenerbahce, la coreografia contro la Roma è impressionante

Set 10, 2026

Fenerbahce-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv

Set 10, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.