Champions League: Il Lipsia fa l’impresa, Atletico Madrid eliminato!

Nella seconda partita dei quarti di finale di Champions, a Lisbona, un gran Lipsia estromette l’Atletico Madrid dalla competizione e lo elimina al termine di una bella partita giocata con buon ritmo e intensità da ambo le squadre. Il risultato finale di 2-1 premia la formazione di Nagelsmann che ha messo in campo un ottimo undici che ha sciorinato calcio di alto livello dal primo all’ultimo minuto. Dall’altra parte il solito Atletico di Simeone, difensivista, duro, concreto, pragmatico, spartano e senza orpelli.

Una squadra che davanti al calcio veloce e tutta fantasia dei tedesco-austriaci ha sfigurato, e non poco. Il calcio totale del Lipsia ha portato alla rete del vantaggio di Dani Olmo, l’ex canterano del Barça ed ex Dinamo Zagabria, che ha realizzato l’uno a zero ad inizio della ripresa. La formazione di Nagelsmann ha continuato a dominare nel gioco e a fare la partita, sebbene i colchoneros abbiano chiuso nei pressi dell’area tutti i rifornimenti per gli avanti in maglia bianca. Se tutta la gran mole di gioco del Lipsia non si è tramutata in reti e occasioni da rete ciò è dovuto sia all’ottima prestazione difensiva degli uomini del Cholo, sia alla carenza di forti giocatori offensivi a disposizione di Nagelsmann.

L’uomo di punta del reparto d’attacco, Timo Werner, ha salutato al 1° luglio e si è trasferito al Chelsea.

In casa Atletico, se in difesa si è vista la solita formazione inappuntabile, in avanti ha deluso notevolmente. Diego Costa, troppo statico e ben lontano dal giocatore di un tempo, non ha permesso alla squadra di rendersi pericolosa dalle parti di Gulácsi. Upamecano, grande la sua prestazione, ha letteralmente annullato il 19 dell’Atletico. Solo l’ingresso in campo di Joao Felix al 58’ (al posto del messicano Herrera) ha risvegliato i rojiblancos dal loro torpore offensivo.

Al 71’ è giunta la rete del pareggio siglata dallo stesso portoghese su calcio di rigore per un fallo sullo stesso neo entrato. Il ritrovato equilibrio, unito all’ingresso in campo di Morata per uno spento Costa, hanno fatto sperare l’Atletico nella vittoria finale. Ma una splendida azione corale del Lipsia, conclusa da Adams e deviata da Savic all’88’, ha permesso ai ragazzi di Nagelsmann di vincere la partita e aggiudicarsi meritatamente il passaggio del turno e l’approdo alle semifinali dove incontreranno i francesi del Psg.