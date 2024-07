Copa America 2024: Argentina in finale, Messi gol, Canada ko 2-0

Tutto secondo pronostico, l’Argentina con ferocia e determinazione liquida la pratica con un secco 2-0, conquistando la finalissima di Coppa America, nonché terza finale consecutiva centrata dall’Albiceleste, dopo quella del 2021 sempre di Coppa America a cui fece seguito quella dei Mondiali del 2022, la seconda consecutiva per quanto concerne il massimo torneo continentale. Dunque l’Argentina nella nottata di domenica, avrà la grande occasione per difendere il titolo conquistato nel 2021. Come accaduto nella gara d’esordio, l’Albiceleste liquida la pratica Canada nuovamente con il 2-0, ma questa volta però la selezione della CONMEBOL chiude la pratica con largo anticipo, rispetto a quanto fatto nella sfida di Atlanta,in cui l’Argentina sbloccò il risultato solo al 49′. Discorso diverso in semifinale dove al 51′ il risultato è già archiviato e fermo sul doppio vantaggio per i campioni del Mondo in carica. Il comune denominatore delle due partite è Julian Alvarez, che come nella gara d’esordio, il giocatore del City firma il momentaneo 1-0, lancio di De Paul, controllo di destro a superare Crepeau. Il forcing argentino non si arresta tanto che poco dopo, Di Maria sfiora un gol in pallonetto come fatto nella finale col Brasile del 2021, poi è il turno di Messi che rientrando sul destro,fallisce il possibile 2-0. La risposta del Canada arriva con un tocco in area piccola di David, ma Martinez salva. Al 51′, il momento che tutti gli argentini, ma probabilmente tutti gli appassionati di calcio, stavano aspettando, conclusione dal limite di Enzo Fernandez corretta in rete con una leggera deviazione di Messi, che realizza la prima rete dell’attuale edizione della Coppa America.

Non è finita perché l’Albiceleste potrebbe addirittura triplicare le marcature, con un’occasione fallita da Julian Alvarez, sul finire Oluwaseyi si divora il possibile 2-1 di testa,arrivando cosi al triplice fischio che vede l’Argentina volare in finale, ed il Canada rientrare a casa onorevolmente,troppo il divario tra le due selezioni,ma ad ogni modo resta un cammino bellissimo quello svolto dalla selezione canadese, unica della CONCACAF ad aver raggiunto le semifinali. Nell’attesa della finalissima, il popolo argentino ma anche tutti gli appassionati di calcio, ovviamente si crogiolano con il solito ritornello, tornano più forte di prima soprattutto nel paese argentino, ossia: Chi è il migliore tra Maradona e Messi?. Domanda alla quale trovare un risposta diventa sempre più difficile,comincia subito con il dire che La Pulce rispetto ad El Pibe, ha vinto una edizione della Coppa America, ossia quella del 2021 e potrebbe bissare quella vittoria, Maradona non ha mai vinto il trofeo continentale, dove arrivo terzo nel 1989 e quindi da campione del Mondo in carica. Però dal canto suo Maradona, riuscì nell’impresa di portare l’Argentina alla disputa di due finali mondiali consecutive, quelli del 1986 disputati in Messico, dove l’Albiceleste vinse in finale contro la Germania Ovest per 3-2, per poi raggiungere nuovamente la finale Mondiale 4 anni dopo ad Italia 90. Mondiale in cui l’Argentina non brillò,aprendo la rassegna iridata venendo sconfitta dal Cameroon per 1-0, rischiando di essere eliminata già nella fase a gironi, poi ripescata tra le migliori terze, grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta contro l’Unione Sovietica, ed il pari per 1-1 contro la Romania, risultati che consentirono all’Albicelste di venire ripescata.

Nella fase ad eliminazione diretta l’Argentina riuscì poi nelle imprese di eliminare in successione, Brasile, Jugoslavia ai calci di rigore, ed al termine della nefasta notte del San Paolo, in cui l’Italia di Azeglio Vicini,pur in vantaggio per 1-0, si vide pareggiare dalla malefica spizzata di Caniggia che beffò difesa e soprattutto Zenga, per poi arrivare ai calci di rigore dove l’Argentina ebbe nuovamente la meglio, centrando cosi la seconda finale mondiale consecutiva, dove però questa volta contro la Germania ormai unifica, perse il titolo vinto 4 anni prima. Questo ovviamente va tutto ad appannaggio di El Pibe,che nel palmares vanta la vittoria di Coppa Artemio Franchi ed il Mondiale Under 20 disputato in Giappone nel 1979. Messi dal canto suo risponde con La Coppa America 2021, il Mondiale 2022,il Secondo posto ai Mondiali del 2014, tre secondi posti in Coppa America,il Mondiale Under 20 vinto in Olanda nel 2005 e l’Oro olimpico conquistato nel a Pechino nel 2008,senza dimenticare la vittoria Finalissima UEFA-CONMEBOL 2022 (ex Coppa Artemio Franchi) contro l’Italia, dove l’Albiceleste s’impose con un secco e rotondo 3-0. Dunque dati e storia che s’intrecciando lungo la strada che conduce a domenica notte, quando Messi e l’Argentina, saranno chiamati alla difesa del titolo conquistato tre anni fa, la sola cosa che resta da capire sarà contro chi, se Uruguay o Colombia, che questa notte daranno vita alla seconda semifinale del torneo. Match dunque che si preannuncia arroventato, La celeste punta al bis dopo il successo del 2011, edizione dalla quale non è più riuscita a raggiungere le semifinali.

La formazione di Bielsa era tra le favorite già ad inizio torneo,cosa poi confermata durante il torneo, in cui l’Uruguay ha chiuso a punteggio pieno il Gruppo C, per poi eliminare sia pure ai calci di rigore il Brasile ai quarti di finale, confermando cosi le attese della vigilia. Dal canto suo però la Colombia non va sottovaluta, capace di abbattere Panama per 5-0, pareggiare 1-1 con il Brasile ma, soprattutto portare la striscia positiva a 27 partite senza sconfitte, con l’ultimo KO datato febbraio 2022. Dopo ben due terzi posti giunti al termine delle edizioni 2021 2016, i cafeteros cercano il pass per la finalissima, che gli consentirebbe quanto meno di migliorare lo score, partendo dal presupposto che il secondo posto è stato raggiunto, sognando però di conquistare quel titolo che manca ormai dal lontano 2001. Ben 10 i precedenti tra le due selezioni, Uruguay avanti nel testa a testa con la Colombia con 4 vittorie, 2 i successi per i cafeteros, Quattro i pareggi, di cui tre consecutivi e arrivati proprio nei 90 minuti regolamentari delle ultime 3 sfide. Tra queste c’è però anche il quarto di finale della Coppa America 2021, vinto poi ai rigori dalla Colombia grazie agli errori dal dischetto di Gimenez e Vina. Per quanto riguarda i tempi regolamentari, l’Uruguay non vince dal 2020, mentre l’ultimo successo della Colombia è datato 2014. La celeste cerca l’approdo alla finale dove potrebbe incontrare l’Argentina, ma sulla sua strada trova un ostacolo non da poco. Bielsa ha puntato sulla difesa, che in questo caso potrebbe essere l’arma in più per l’Uruguay. La Colombia arriva da una serie di risultati incredibili, con 9 successi in 10 gare e con ben 8 giocatori a segno in questa edizione della Copa America. Gara dunque dall’esito in certo, la sola cosa certa è che offrirà non poco spettacolo.