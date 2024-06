Copa America 2024: L’Argentina non sbaglia all’esordio, 2-0 al Canada

L’edizione numero 48 della Coppa America, nonché la seconda totalmente continentale dopo quella disputata nel 2016, è ufficialmente cominciata, gara inaugurale del torneo Argentina – Canada, geograficamente i due poli opposti del continente, l’estremo sud contrapposto all’estremo nord. Poli contrapposti anche in campo dove praticamente non c’è stata storia, cosa un po’ ampiamente pronostica, non a casa Messi fa praticamente quello che vuole, ed a dispetto di quanti pensassero che il suo passaggio in MLS senza dubbio avrebbe ridimensionato la sua forma fisica. La pulce al massimo torneo continentale si presenta in ottima forma, almeno nella gara inagurale, tanto da sfornare ben due assist per le reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. La Pulce ispira l’attaccante del City che al 49′ sblocca la sfida del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, poi nel finale illumina e regala al Toro il pallone del raddoppio che regala ai campioni del Mondo nonché detentori del titolo una importante vittoria che fa sognare tutta l’Argentina, si perché la Seleccion dopo i successi in Copa America nel 2021 e al Mondiale nel 2022 , ora sogna il Triplete.

Archiviato l’esordio di Argentina e Canada, questa notte ad Arlington in Texas andrà in scena Perù – Cile. Rispettivamente ottava e decima in classifica nel girone Sudamericano delle Qualificazioni Mondiali, Perù e Cile al momento sono tra le peggiori formazioni della Conmebol. La Roja ha vinto un solo incontro dei sei disputati, proprio lo scontro diretto contro la Bicolor lo scorso Ottobre a Santiago del Cile (2-0). Il dato allarmante per la selezione peruviana guidata ora dall’argentino Jorge Fossati, oltre ai soli due pareggi ottenuti a fronte di quattro sconfitte nelle qualificazioni, è il numero di reti realizzate: uno. Il Perù ben si è comportato nelle amichevoli preparatorie ma va considerato il livello delle avversarie affrontate: Nicaragua (successo per 2-0), Repubblica Dominicana (4-1), Paraguay (0-0) ed El Salvador (1-0). Il Cile di Ricardo Gareca ha scelto di disputare test preparatori più probanti e non ha sfigurato. In Marzo ha sconfitto 3-0 l’Albania per poi perdere di misura 2-3 con i vicecampioni del mondo in carica della Francia. Il 12 Giugno ha poi ottenuto nell’ultima amichevole un convincente 3-0 contro il Paraguay. Ben 14 sono i precedenti tra le due nazionali, con 10 successi per la selezione cilena, 4 per quella peruviana,ed entrambe vanno a caccia di un risultato importante. Il Perù fino ad oggi ha vinto due sole edizioni della Coppa America, il Cile risponde con altri 2 successi conquistati nell’edizione del 2015 riservata alle sole selezioni sud-americane, e quella del Centenario svoltasi nel 2016 nonché prima edizione continentale.

Gara sicuramente spettacolare e dai toni agonistici molto accessi,visto che gran parte dei titolari in campo di entrambe le squadre, si dividono tra campionati europei e sud-americani, il Perù per tale match si affiderà al: 3-5-2,Gallese in porta, linea difensiva a 3 composta da: Callens,Zambrano,Abram, a centrocampo: Advincula,Pena, Cartagena, Castillo,Lopez, in attacco: Lapadula e Guerrero. Il Cile dal canto suo risponde con un: 4-2-3-1, in porta Bravo, linea difensiva a 4 composta da: Isla,Maripan,Diaz, Suazo, linea a due davanti alla difesa composta da: Nunez e Pulgar, linea a tre dietro la punta composta da: Valdes, Sanchez,Davilla, unica punta Vargas. Dunque tutto è pronto, manca solo il tanto atteso calcio d’inizio.