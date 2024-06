Coppa America 2024: Inizia il grande spettacolo del calcio americano

Ci siamo, ancora pochi giorni e poi l’emozioni della la Coppa America 2024 prenderanno il via, dunque l’estate non farà rima solo con Europei, perché dall’altra parte dell’Atlantico le stelle del calcio americano offriranno non poco spettacolo. Per la seconda volta nella storia il torneo americano sarà disputato in concomitanza con quello europeo, questo perché la confederazione sudamericana nel 2017 ha trovato un accordo con la UEFA per disputare il campionato europeo e la Copa América durante lo stesso periodo a partire dal 2020, così da facilitare la partecipazione dei calciatori che militano in Europa.Non solo per la prima volta nella storia, la Coppa America sarà visibile anche in Italia visto che le gare saranno trasmesse in chiaro ed in replica da Sportitalia, dunque per i nottabuli ci sarà l’occasione di poter assistere allo spettacolo offerto dalla seconda storica edizione della Coppa America unifica, visto che la prima andata in scena nel 2016 con il nome di Coppa America del Centenario, passo quasi inosservata dalle nostre parti. Il solo neo è rappresentato dall’orario, perché molte gare andranno in scena quando da noi sarà notte fonda,a differenza di quanto accaduto nei Mondiali del 94, quando per far si che dalle nostre parti le gare andassero in onda in prima serata,le nazionali erano costrette a giocare a mezzo giorno con sole a picco e temperature che andavano ben oltre i 40 gradi.

Saranno ben 16 le nazionali che si contenderanno il titolo, 10 selezioni provenienti dalla CONMEBOL: Argentina, Brasile ,Boliva ,Cile ,Colombia, Ecuador,Paraguay, Uruguay,Venezuela. Saranno 6 selezioni che parteciperanno dalla zona CONCACAF, Stati Uniti, Messico, Canada, Costa Rica, Giamaica,Panama. Più si avvicina il giorno del tanto atteso inizio e più aumentano le voci dei protagonisti, come nel caso di Lapadula, l’attaccante del Cagliari con cui in due anni ha conquistato la promozione in A e la salvezza, autore di caterve di gol in Sardegna, sarà uno dei protagonisti con il Perù “Sono felice come sempre di essere con la nazionale peruviana. Sono pronto per la Copa America, abbiamo moltissima voglia. Possiamo arrivare a conquistare la Coppa. Esclusione di Renato Tapia? Spero che si possa trovare una soluzione” .

Dopo una stagione da protagonista con l’Atalanta conclusa con la doppia finale di Coppa Italia persa ed Europa league vinta, Ederson è pronto a prendersi il Brasile sulle spalle. Il calciatore carioca ha parlato dei propri obiettivi in un’intervista rilasciata ad As: “Sono molto felice. Penso che per ogni giocatore arrivare nella propria Nazionale sia un punto culminante della propria carriera. Per me non è stato diverso. Oggi sono qui molto felice. Non credo che a nessun giocatore dia fastidio essere convocato nella prima, nella seconda o nell’ultima lista solo per andare, per esserci. A nessun giocatore interessa questo. La felicità e l’opportunità di rappresentare la Nazionale brasiliana è già una cosa incredibile, quasi straordinaria. Per me non è diverso. Sono felice di essere qui e spero di avere l’opportunità di ripagare la fiducia di Dorival. Sto lavorando per avere queste opportunità e per poter rappresentare la mia maglia . Il primo obiettivo deve essere raggiungere la finale, ed essere campioni, ovviamente. Abbiamo ancora tempo per prepararci prima dell’inizio della competizione. Ovviamente voglio giocare, ovviamente voglio avere delle opportunità, ma rispetto molto tutti i miei compagni di squadra, perché anch’io ho sentito il loro rispetto per me. Penso che sarà sicuramente una competizione molto sana, molto forte, perché qui ci sono grandi giocatori, di grande qualità. Sarà interessante. Sono molto felice di essere qui per competere e di avere l’opportunità di giocare con la Nazionale”.

Un’altra voce “italiana” giunge dal Canada, dov’è in ritiro con la sua nazionale, ossia Tajon Buchanan, esterno offensivo dell’Inter, in un’intervista rilasciata al medium canadese OneSoccer, l’ex Bruges ha parlato delle amichevoli disputate contro Olanda (ko 4-0) e Francia (0-0), prima dello start ufficiale del torneo. “Come calciatori e come nazionale vogliamo affrontare i migliori. Vogliamo vedere a che livello possiamo competere. Anche contro l’Olanda abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma dobbiamo cercare di restare concentrati per 90′. E’ stato un momento di insegnamento per noi. Stiamo crescendo, cerchiamo di prendere più informazioni possibili in poco tempo, tutti stiamo cercando di far crescere il calcio nel nostro Paese. Personalmente so che devo lavorare duro, essere paziente e credere in me stesso. Questo è quello che mi ha portato fin qui. Come nazionale vogliamo giocare i tornei più importanti, la Copa America o il Mondiale. Affrontiamo i campioni del mondo e altre squadre molto forti, è un torneo difficile, siamo concentrati su noi stessi e speriamo di vincere delle partite”. Dunque anche se manca ancora qualche giorno, la Coppa America è già entrata nel vivo.