Euro 2020, Southgate:”Vogliamo fare qualcosa di importante”

“Siamo in finale e siamo qui per vincere, vogliamo tornare a casa con la coppa tra le mani. Siamo pronti, tatticamente preparati, i ragazzi sono abituati a giocare partite di questo genere. Vogliamo fare qualcosa di importante, qualcosa di unico. Questo è il nostro momento, quel che è successo in passato non è importante. Abbiamo rispetto per il passato, ma ora conta solo il presente”. Queste le prime parole del ct Gareth Southgate in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Inghilterra

FOOTBALL’S COMING HOME – Non l’ho voluto sentire per 25 anni perché mi faceva male. Messaggio un po’ arrogante? Devi conoscere gli inglesi e la nostra storia per apprezzarlo, non c’è nulla di offensivo. Sicuramente c’è una grande atmosfera nel nuovo Wembley, è dove abbiamo iniziato tutti qualche anno fa: dà un’energia incredibile ai ragazzi, ci aiuta molto. È stato bello ricevere una lettera dalla Regina e dal Primo Ministro, è un segnale di grande riconoscenza per noi”.

L’APPELLO – “Assolutamente sarà importante non fischiare l’inno, è irrispettoso e non servirà a intimidirli. Spesso quando fischiano il nostro inno in trasferta noi ci carichiamo ancora di più. Contro l’Italia dovremo puntare sui nostri punti di forza e sulle loro debolezze. Hanno un tecnico d’esperienza, giocatori di qualità e un record pazzesco”

PUNTI DEBOLI – “A questi livelli ci sono sicuramente dei vantaggi ad avere esperienza, altri ad essere giovani e ‘nuovi’. Declan Rice e Kalvin Phillips si sono adattati bene alla sfida, hanno giocato contro grandi centrocampisti in questo Europeo e crediamo al 100% in loro. È per questo che li abbiamo convocati”.

FODEN – “Faremo un punto medico in serata con lo staff, il problema non sembra grave, valuteremo se potrà essere dei nostri o se resterà fuori”.