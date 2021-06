Euro 2020, Francia: Presentazione, analisi e curiosità

Il trionfo all’ultimo Mondiale in Russia, la sconfitta nel precedente Europeo casalingo e una squadra che gronda di talento a tal punto da lasciare dei campioni a casa senza patire la loro assenza. Basta questa breve descrizione per capire che sia chiaramente la Francia la favorita d’obbligo, sia in questo difficile girone che per la vittoria finale di Euro 2021. I transalpini stanno vivendo un ciclo all’altezza di quello di fine anni ’90 e, dopo una qualificazione vissuta senza troppi patemi d’animo, vogliono riscattare la finale persa con il Portogallo 5 anni fa.

Le stelle

Per andare avanti ad Euro 2021 servono anche grinta ed equilibrio oltre alle qualità tecniche e, in questo senso, un tuttocampista come N’Golo Kanté sarà fondamentale in mediana. Oltre che il talento assoluto e cristallino di una vecchia conoscenza del calcio italiano come Paul Pogba. Ci sono campioni in tutti i ruoli, ma è chiaro che la figura di Kylian Mbappé sia la stella più splendente nella Nazionale di Deschamps.

La formazione

Francia (4-4-2): Lloris; Pavard, Kimpembe, Varane, L. Hernandez; Coman, Kanté, Pogba, Lemar; Griezmann, Mbappè.

Gli esclusi

Didier Deschamps ha ufficializzato i 26 giocatori per l’Europeo: c’è il grande ritorno di Benzema, ma a sorprendere è anche la qualità e i grandi nomi che formano l’altra Francia, quella dei non convocati. Una squadra (schierata col 4312) da 450 milioni di valore sul mercato (dati Transfermarkt), con tre della Serie A e un attacco da quasi 300 gol in due.

Il portiere non convocato è Illan Meslier (Leeds): valore di mercato 17 milioni – Titolare della squadra del Loco Bielsa. Classe 2000: gioca con le giovanili francesi ma non ha ancora esordito in nazionale maggiore.

La difesa schierata è: Terzino destro: Nordi Mukiele (Lipsia): valore di mercato 23 milioni – Classe 1997, terzino destro di spinta che si è messo in luce col Lipsia nelle ultime due stagioni. Altro giocatore che fa parte del club dei mai convocati.

Al centro: Dayot Upamecano (Lipsia): valore di mercato 60 milioni – Uno dei giovani difensori di spicco del calcio Europeo, tanto che a comprarlo è stato il Bayern (per 42,5 milioni) con cui giocherà dalla prossima stagione. con Upamecano completa il reparto Wesley Fofana (Leicester): valore di mercato 30 milioni – Anche per lui solo U21 come massimo livello raggiunto. La prima chiamata in nazionale maggiore deve ancora arrivare.

Come terzino sinistro fa clamore la non convocazione di Theo Hernandez (Milan): valore di mercato 50 milioni – Non è un mistero che il suo nome non sia ancora finito nelle convocazioni di Deschamps, dove compare un Hernandez. Ma è il fratello Lucas.

A centrocampo gli illustri assenti sono: Tiemeouè Bakayoko (Chelsea/Napoli): valore di mercato 25 milioni – Selezionando la top XI per più alto valore di mercato, il posto a centrocampo “spetterebbe” a Ndombélé del Tottenham o a Aouar del Lione (entrambi valutati 50 mln), ma tra i big assenti ci sono anche due della A. Uno è il centrocampista che ha giocato a Napoli nell’ultima stagione in prestito dal Chelsea. Jordan Veretout (Roma): valore di mercato 35 milioni – L’altro è quello della Roma. Nonostante la carta d’identità segni “già” 28 anni, per il centrale giallorosso non è mai arrivata la prima convocazione. Eduardo Camavinga (Rennes): valore di mercato 60 milioni – Tre partite e un gol con la Francia dei grandi, non ancora abbastanza per un Europeo. Per lui il futuro sembra comunque assicurato: è un classe 2002 che gioca ormai con regolarità in Ligue 1 da due anni.

Nella linea della trequarti l’assente illustre è Christopher Nkunku (Lipsia): valore di mercato 40 milioni – Altro giocatore del Lipsia, arrivato nel 2019 e diventato subito una stella del club.

In avanti uno dei big esclusi è sicuramente Anthony Martial (Man United): valore di mercato 50 milioni – Sicuramente uno dei big esclusi (anche se a leggere i nomi dei convocati c’è l’imbarazzo della scelta in attacco). Solo sette gol stagionali quest’anno, ma ben 93 in carriera e 17 nella Premier dello scorso anno. Fa clamore anche l’assenza di Alexandre Lacazette (Arsenal): valore di mercato 35 milioni – Attacco tutto Premier League. Quasi 200 gol personali in carriera e 17 nella stagione attuale coi gunners. Altri esclusi illustri sono: Un altro giovane del Lipsia in difesa: Ibrahima Konaté. A centrocampo, come detto, Ndombélé del Tottenham e Aouar del Lione. E in attacco si va da Thauvin a Fekir, passando per Moussa Dembélé dell’Atletico e per una stella dell’ultimo Europeo del 2016, Dimitri Payet.