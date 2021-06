Euro 2020: Galles-Svizzera 1-1, Moore risponde a Embolo

Un punto a testa per Galles e Svizzera. A Baku, nella seconda gara del Girone A di Euro 2020, non si va oltre il pari per 1-1, in una partita intensa e godibile decisa dai due colpi di testa di Embolo e Moore. Gara fin dalle prime battute combattuta ed equilibrata, con entrambe le squadre che provano a rendersi pericolose sfiorando in più circostanze il gol. A fare la partita con azioni manovrate è principalmente la Svizzera, che si fa vedere nell’area avversaria con un bel colpo di tacco di Schar e una doppia occasione di Seferovic.

Il Galles, invece, cerca di offendere soprattutto sfruttando le corsie esterne in contropiede, preoccupandosi in particolare di difendere in maniera ordinata. A sbloccare il punteggio ad inizio secondo tempo è però Embolo, tra i migliori dei suoi, con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La reazione del Galles non si fa attendere e infatti i britannici riescono ad agguantare il pareggio: l’eroe di giornata è Moore, che con una splendida incornata dopo uno schema su corner al 73’ riesce a trafiggere Sommer. Nonostante i tentativi delle due compagini negli ultimi minuti di match l’equilibrio non riesce ad essere nuovamente spezzato e l’incontro termina così 1-1.

L’Italia mantiene dunque il primo posto nel Girone A con i suoi tre punti, mentre Galles e Svizzera sono già costrette ad inseguire a quota uno. Fanalino di coda invece la Turchia. La gara di mercoledì fra gli Azzurri e gli Elvetici potrebbe rivelarsi già decisiva per stabilire le gerarchie ai piani alti del girone.