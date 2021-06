Euro 2020, Germania: Presentazione, analisi e curiosità

La Nazionale teutonica non ha bisogno di presentazioni per la sua storia. Sia quella recente che quella più antica. La Germania, infatti, è considerata, da sempre, una delle Nazionali migliori al mondo, consacratasi, in particolar modo, nell’ultimo ventennio. Il ciclo d’oro di questa Nazionale, però, ha subito una battuta d’arresto con i Mondiali in Russia. Ma la Germania sforna talenti in continuazione e questo ha permesso alla Nazionale di staccare il pass per l’Europeo giocandosela fino alla fine contro l’Olanda per la leadership del Gruppo C. Il tecnico Low è al passo d’addio: è uno dei più longevi, anzi il più longevo, sulla panchina di una Nazionale, visto che è in carica dal 2006. Per chiudere in bellezza, vorrebbe vincere il titolo Europeo che in patria manca dal 1996.

Le stelle

A centrocampo giganteggia Ilkay Gundogan, reduce da una stagione semplicemente spettacolare con il Manchester City. C’è curiosità infine sul rendimento di Kai Havertz, che al Chelsea sta migliorando a vista d’occhio dopo i primi mesi di difficoltà.

La formazione

Germania (4-3-3): Neuer; Klostermann, Rudiger, Ginter, Gosens; Kroos, Kimmich, Gundogan; Sanè, Gnabry, Havertz

Gli esclusi

Il CT Joachim Löw che ha già comunicato le sue scelte. Tra i 26 giocatori chiamati dall’allenatore tedesco, oltre ai ritorni di Müller e Hummels, spiccano alcune assenze eccellenti. Dalle esclusioni per scelta tecnica come quelle di Draxler, Boateng e Özil alle assenze forzate per infortunio di Reus e ter Stegen, sono tanti i giocatori che guarderanno la Mannschaft dal divano di casa. Low, alla sua ultima apparizione con la Nazionale, prima del ritiro, ha lasciato in pratica una intera formazione a casa: Ter stegen tra i pali. Il portiere del Barcellona ha infatti dovuto rinunciare a Euro 2020 a causa di un intervento chirurgico al tendine rotuleo del ginocchio destro a cui si sottoporrà nei prossimi giorni. Niente paura però per Löw, perchè a difendere la porta della Mannschaft ci sarà un altro campione come Manuel Neuer. ; Davanti a ter Stegen, una rocciosa difesa a tre. Al centro agisce Jerome Boateng, escluso dalla nazionale da ormai tre anni.

A destra Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, già 13 partite con la nazionale maggiore tedesca e presente alle ultime qualificazioni per il Mondiale 2022. A sinistra invece un terzino adattato in quella posizione come Philipp Max, reduce dal secondo posto in Eredivisie col PSV quest’anno, in cui ha realizzato 5 gol e 8 assist. Linea a quattro di centrocampo piena di talento e fantasia. L’unico centrocampista difensivo è Sebastian Rudy dell’Hoffenheim, che dopo il Mondiale del 2018 e il rientro dal Bayern Monaco ha perso un po’ la sua strada. Accanto a lui Mario Götze, che sta provando a rilanciare la propria carriera in Olanda col PSV. Sulle fasce Julian Draxler, che quest’anno ha realizzato solo 4 gol e 7 assist in 34 partite col PSG e Mesut Özil, da gennaio al Fenerbahce con cui ha messo insieme solo 11 presenze ed è ormai fuori dal giro della nazionale dal Mondiale del 2018. Nel trio d’attacco spicca l’assenza di Marco Reus.

Il CT della Germania ha dovuto forzatamente rinunciare al fantasista del Borussia Dortmund, che ha dichiarato di non sentirsi nelle condizioni di continuare a giocare in estate. Sempre dal BVB arriva un altro escluso eccellente: Julian Brandt. Il classe 1996 paga probabilmente lo scarso bottino offensivo in questa stagione, in cui ha messo a segno solamente 4 gol in 44 partite. Punta centrale, ad agire da ‘falso nove’, il capitano del Borussia Mönchengladbach Lars Stindl. Un’assenza che risulterebbe ancor più clamorosa per quasi tutte le altre nazionali che non fossero la Germania, che può contare su un reparto offensivo davvero di altissimo livello. Stindl ha infatti messo a segno in questa stagione col ‘Gladbach 16 gol e 13 assist in 41 partite.