Euro 2020, Girone E: Presentazione, analisi e curiosità

Dopo un’attesa dura un anno a causa della Pandemia dovuta al Covid-19, gli Europei dopo 5 anni tornano nuovamente in scena ed illumineranno l’intero continente dall’11 giugno fino all’11 luglio. Se per certi versi sarà un’edizione spettacolare, essendo la prima itinerante, sotto altri probabilmente gli Europei potrebbero essere un po’ meno spettacolari soprattutto perché tanti giocatori, arrivano da ben due stagioni giocate consecutivamente e senza respiro, ciò alla lunga potrebbe senza dubbio far si che soprattutto nella fase centrale del torneo ci siano partite blande e dal basso ritmo.

Se per tanti il Gruppo F è definitivo come quello di ferro, non da meno sarà quello E, che vedrà impegnate: Spagna, Polonia, Slovacchia e Svezia. Le furie rosse della Spagna partono con i favori del pronostico, ossia la vittoria del Girone, e non solo, ma la selezione spagnola si avvicina a tale Europeo in piena bufera, soprattutto il C.T. Luis Enrique, il quale non ha convocato non solo Sergio Ramos diventato nel dopo Puyol il simbolo della nazionale spagnola, ma al tempo stesso nessun giocatore del Real Madrid, convocandone soli 2 dall’Atletico e 3 dal Barcellona, eliminando di fatto lo zoccolo duro della Nazionale rappresentato proprio dai tre più importanti club iberici, dando un volto nuovo alla selezione.

Di ciò potrebbe approfittarne la Polonia che si affiderà ad un nucleo di giocatori provenienti dai maggiori campionati europei, ben 7 dalla Serie A, 4 dalla Premier League, 3 dalla Championship inglese, il tutto cucito intorno alla stella, ossia Lewandowski che porterà in dote tanta esperienza ma soprattutto tanti gol. Non da sottovalutare neanche la Svezia, la selezione scandinava pur se priva di Zlatan Ibrahimovic, out per infortunio, ma va anche detto che da sempre la selezione svedese è una squadra pragmatica, con un roster composto da giovani interessanti come lo juventino Kulusevski.

Con la Spagna, tra l’altro, si sono appena affrontate nel girone di qualificazione, se nel match di andata le Furie Rosse si sono imposte con un secco 3-0, nella gara di ritorno in Svezia, le furie rosse hanno sofferto e non poco, tanto da raggiungere il pari solo in pieno recupero. A chiudere il quadro la giovane Slovacchia, in cui spiccano Hamsik e Skriniar, giocatori che senza dubbio cercheranno di portare la propria selezione a competere per un posto fra le migliori terze.

Calendario partite Girone E: le gare di Spagna, Polonia, Slovacchia e Svezia

Lunedì 14 giugno, San Pietroburgo, ore 18.00, Polonia-Slovacchia

Lunedì 14 giugno, Siviglia, ore 21.00, Spagna-Svezia

Venerdì 18 giugno, San Pietroburgo, ore 15.00, Svezia-Slovacchia

Sabato 19 giugno, Siviglia ore 21.00, Spagna-Polonia

Mercoledì 23 giugno, Siviglia, ore 18.00, Slovacchia-Spagna

Mercoledì 23 giugno, San Pietroburgo, ore 18.00, Svezia-Polonia