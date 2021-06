Euro 2020: L’Italia fa tre su tre! Un gol di Pessina stende il Galles

Tre su tre per l’Italia: gli Azzurri vincono anche contro il Galles e, grazie ai nove punti conquistati, terminano al primo posto nel Girone A. Altra prova convincente per la nostra Nazionale che, nonostante l’ampio turnover, non ha mai abbandonato la propria identità propositiva e votata all’attacco.

Una gara equilibrata quella vista durante la prima frazione all’Olimpico: il Galles parte inizialmente cauto con tutta la squadra dietro la linea della palla, mentre gli Azzurri provano ad orchestrare gestendo la sfera e portando quasi tutti gli effettivi oltre la linea di centrocampo. Il piano partita di Mancini per scardinare la retroguardia a 5 costruita da Page è quello delle verticalizzazioni, con precisi palloni per cercare di innescare in profondità gli scatti di Chiesa e Belotti.

Nonostante il dominio del gioco, però, l’Italia fatica a trovare gli spazi giusti per fare male alla difesa avversaria, con il Galles che va addirittura vicino al vantaggio su situazione di calcio da fermo con un bel colpo di testa di Rodon.

I padroni di casa però non si lasciano intimorire dall’occasione gallese e con pazienza trovano la via dell’1-0: al 39’ calcio di punizione battuto da Verratti, sulla palla si avventa Pessina che tocca quando basta per battere Ward e regalare la meritata rete per la compagine italiana.

Il secondo tempo prosegue con lo stesso canovaccio del primo. L’Italia gestisce il possesso con pazienza e il Galles – in dieci uomini dal 56’ per l’espulsione di Ampadu – attende con ordine. Le migliori occasioni sono tutte a tinte Azzurre: prima con il palo scheggiato su punizione di Bernardeschi, poi con Belotti su un rapido ribaltamento di fronte su assist di Chiesa. Forte della superiorità numerica, la squadra del Mancio gestisce il risultato senza troppi sussulti fino al fischio finale chiudendo dunque al primo posto nel Girone A.

In attesa delle partite degli altri gruppi iniziano a delinearsi le possibili prossime avversarie degli Azzurri: agli ottavi sarà battaglia contro la seconda classificata del Girone C, ovvero una tra Austria e Ucraina. Il Galles termine invece meritatamente al secondo posto del raggruppamento e proseguirà la propria corsa ad Euro 2020 contro la seconda del Girone B: Russia, Finlandia oppure Belgio.