Euro 2020, Polonia: Presentazione, analisi e curiosità

Sulla carta la Spagna resta la più forte del girone,ma spesso il campo può cambiare un verdetto che per le statistiche sembra già scritto,infatti se le furie rosse arrivano agli Europei con un roster di tutto rispetto, non da meno sarà la Polonia la cui guida tecnica è stata affidata a Paulo Fonseca, ex tecnico della Fiorentina nonché ex giocatore di: Juventus,Inter e Parma, che proprio dall’Italia in cui tra gli anni da giocatore e da tecnico ha militato per 6 anni e mezzo, ha pescato gran parte della sua rosa. Infatti dalla Serie A sono stati convocati: Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus); Bednarek, Bereszynski (Sampdoria), Dawidowicz (Verona), Glik (Benevento), Linetty (Torino), Zielinski (Napoli) e Milik attualmente in forza al Marsiglia ma con un passato al Napoli. Ma ci sarà anche tanta Inghilterra nelle fila della Polonia, rappresentata da: Kamil Jóźwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion FC), Przemysław Płacheta (Norwich City FC).

A tale gruppo di calciatori si aggiungono un gruppo di ragazzi che milita in diverse realtà europee ed estere come: Tomasz Kędziora proveiniente dalla Dynamo Kiev, Maciej Rybus , Grzegorz Krychowiak entrambi provenienti dalla Lokomotiv Mosca, Przemysław Frankowski proveniente dalla MLS in cui gioca con il Chicago Fire, Karol Świderski militante in Grecia con il PAOK. Diversi anche se pochi i giocatori provenienti dal campionato polacco, come: Jakub Świerczok militante con il Piast Gliwice, Kacper Kozłowski in forza al Pogoń Szczecin senza dimenticare Kamil Piątkowski impegnato con il Raków Częstochowa, a cui si aggiunge Dawid Kownacki proveniente dalla Germania in cui milita con il Fortuna Düsseldorf.

Stella di questa ovviamente Robert Lewandowski perno del Bayern Monaco, con cui fino ad oggi ha giocato 356 gare realizzando 306 reti, senza dimenticare le 118 presenze con la Nazionale e le 66 reti che ne fanno non solo il primatista ma anche l’uomo simbolo. Fino ad oggi la nazionale dell’est il solo ed unico grande traguardo raggiunto, fù la vittoria della medaglia d’oro olimpica nel 1972,a cui fecero seguito due terzi posto ai mondiali del 1974 e del 1982. A livello continentale il grande traguardo raggiunto furono i quarti di finale del 2016,dove però vennero eliminati ai calci di rigore dal Portogallo, al termine di un match lungo ed intenso chiuso sul risultato di 1-1. Una squadra dunque che arriva agli Europei con un roster composto da tanti buoni giocatori, ma anche con una grande esperienza dei giocatori provenienti dalla Serie A e dai campionati inglesi, che di fatto alzano e non di poco il livello dalla squadra che in Lewandowski trova il suo straordinario condottiero.

A ciò bisogna aggiungere anche il gioco di Fonseca, fatto di velocità , scambi nello stretto e verticalizzazioni. Tutto ciò rende la Polonia non solo una delle sicure protagoniste del suo girone, dove ma anche una mina vagante per l’intero europeo,in cui non solo punta a riconfermare quanto di buono fatto nel 2016, ma con l’obiettivo di migliorarlo. Con estrema probabilità la Polonia adotterà un 3-4-3 con: Fiabianski in porta, Kedziora,Helik, Piatkowski in difesa,Frankowski,Kychowiak,Klich,Puchacz a centrocampo, Swiderski,Swierczok,Kownacki in attacco.